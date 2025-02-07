Уникальная летопись медного края

Сатпаевцы называют выставочный зал при Дворце горняков своим небольшим музеем. Открыт он совсем недавно, в 2021 году, делится историей создания уголка краеведения руководитель КГКП «Дворец горняков им. Шынболата Дильдебаева» Карлыгаш Казбекова.

Идейным вдохновителем и организатором его создания стал известный в регионе краевед, директор Историко-производственного музея им. К. И. Сатпаева Кенжал Балкенов. Кстати, благодаря его энтузиазму и неуемной энергии был открыт не только этот выставочный зал, но и ряд школьных музеев в Жезказгане и Сатпаеве. Экспонаты для них Кенжал Балкенович передал из фондов историко-производственного музея – это уникальные фотографии, документы, артефакты, но основная экспозиция в выставочном зале – образцы минералов и руды, которыми богат наш медный край.

Экспозиция начинается с истории древней металлургии, ведь судьба региона была предопределена еще в бронзовом веке. Хотя многие экспонаты не оригинальные, но в целом передают дух эпохи. Главная задача мини-музея – рассказать историю города Сатпаева. Он относительно молодой – всего 50 лет, его летопись писали люди, имена которых хорошо знакомы не только старожилам, но и подрастающему поколению. Среди них – Герои Социалистического Труда Василий Раковский, Василий Штифанов, Мухит Бупежанов, Виктор Гурба, Леонид Тузов, Аубакир Кусаинов, Газиз Омаров, а также победители социалистических трудовых соревнований, шахтеры-тысячники, стахановцы.

– Первая выставка была посвящена первым шахтерам, строителям, передовикам производства, ветеранам труда разных отрас­лей, – рассказывает Карлыгаш Казбекова. – Их имена занимают почетное место в истории города, они – пионеры, первопроходцы, пример для подражания молодежи. Кстати, в 1964 году в поселке Никольский (сегодня – город Сатпаев) был произведен скоростной монтаж 80-квартирного дома – всего за восемь дней! Дом, смонтированный бригадой Василия Раковского, и сегодня жилой, стоит крепко.

Функция выставочного зала, его задачи включают в себя исследование истории края, расширение кругозора учащихся, экскурсионную работу с гостями города. А пока мини-музей пополняет свои фонды новыми экспонатами.

– Весь 2024 год наш выставочный зал посвятил 125-летию со дня рождения великого академика Каныша Сатпаева, – продолжает руководитель Дворца горняков. – Как писал профессор Владимир Коптев-Дворников, он оставил после себя три больших дела: первое – Жезказган, второе – Академия наук Казахстана, третье – Институт геологических наук. Не поверите, мы провели 164 тематических мероприятия! Самой запоминающейся была экс­педиция в поселок Баянаул – на родину Каныша Имантаевича.

Этот совместный проект с коллегами из Павлодарской области был посвящен исследованию жизни и трудовой деятельности Каныша Сатпаева. Он стартовал в Карсакпае, где начинал геологоразведочные работы известный ученый, далее – Жезды, Сатпаев, Жезказган, Жанаарка, Караганда и Баянаул, а завершился он в поселке Тендык – в месте, где родился выдающийся геолог. Эта экспедиция объединила 25 представителей разных профессий – рабочих и творческих и, как отметила моя собеседница, была не только увлекательной, но и продуктивной в плане сот­рудничества.

– Конечно, наши земляки побывали во многих памятных местах, провели немало встреч – научных и творческих, – отметила она. – Коллеги из Павлодарской облас­ти оказали нам самый теп­лый прием. Был и ответный визит в наш регион делегации студенчес­кой молодежи из Павлодарской области.

Специально для гостей из Баян­аула была подготовлена большая программа в сотрудничестве с музеями области Улытау, в том числе Домом-музеем К. И. Сатпаева в Карсакпае, Музеем истории горного и плавильного дела поселка Жезды, жезказганским историко-археологическим и историко-производственным музеями.

– Медно-рудное производство, города и рабочие поселки, которые выросли посреди степи в середине прошлого века – это наследие великого ученого, – подчеркнула Карлыгаш Умербековна. – Вообще, нашим гостям были интересны не только музеи, но и места, дома, которые хранят память о первых геологах, открывших крупнейшие месторож­дения марганца, которые стали важнейшими для страны в ходе Великой Отечественной войны, а также медных руд, ведь их разработка стала основой рождения промышленного региона – края шахтеров и металлургов.

Орудие труда древних металлургов

Больше всего, признается она, молодежь из Павлодарской области интересовали житейские истории из жизни академика. Кстати, многие из них связаны как раз с Карсакпаем, где он жил. Чего только стоит его дом, который прекрасно сохранился, та самая терраса, где семья Сатпаевых пила чай летними вечерами и принимала гостей. Большие впечатления гости получили от посещения первенца медной металлургии региона – карсакпайского медьзавода.

– Те 164 мероприятия, посвященные юбилею Каныша Иматаевича, включали в себя также концерты хореографических и вокальных ансамблей при Дворце горняков им. Ш. Дильдебаева, – отметила Карлыгаш Казбекова. – В апреле прошлого года, когда вся страна отмечала 125-летие академика, мы ежедневно проводили экскурсии для школьников. Выставочный зал работал с утра до вечера, и наш музей тогда посетили ученики всех городских школ. Экскурсоводами выступили известные историки и краеведы области Улытау.

Как оказалось, подрастающее поколение прекрасно знает историю края. Дети были не только хорошими слушателями, но и активными участниками – отвечали на все вопросы, делились своим мнением. Такой интерес к истории края очень радует, подчеркивает Карлыгаш Казбекова, конечно, большая заслуга в этом в первую очередь школьных учителей и земляков, почтительно относящихся к личности Каныша Имантаевича.

– При Дворце горняков действуют 16 кружковых формирований – музыкальных, творческих, в которых занимаются не только дети, но и пенсионеры, – рассказала она. – Все они приняли активное участие в наших мероприятиях, посвященных юбилею академика. Молодежь студенческого театра представила замечательный спектакль, посвященный началу его исследований в регионе, личной жизни.

2025-й Глава государства объя­вил Годом рабочих профессий и, конечно же, следующая экс­позиция, к которой готовятся сотрудники Дворца горняков, будет посвящена этой теме.

– Первый проект на тему Года рабочих профессий состоялся на прошлой неделе, – отметила Карлыгаш Умербековна. – Провели совместный с библиотеками «круглый стол». В планах – большая экспозиция, посвященная рабочим профессиям и лучшим ее представителям от нашего региона. Сейчас идет сбор документов, фотографий, работа в фондах. Важная часть экспозиции, посвященная почетным гражданам города, героям труда разных лет, ветеранам, можно сказать, уже готова – она существует с начала создания нашего выставочного зала.