Уникальная летопись медного края Год рабочих профессий 7 февраля 2025 г. 5:00 9 Юлия Пулина собственный корреспондент по области Ұлытау Выставочный зал сатпаевского Дворца горняков им. Шынболата Дильдебаева готовит экспозицию, посвященную Году рабочих профессий фото автора Сатпаевцы называют выставочный зал при Дворце горняков своим небольшим музеем. Открыт он совсем недавно, в 2021 году, делится историей создания уголка краеведения руководитель КГКП «Дворец горняков им. Шынболата Дильдебаева» Карлыгаш Казбекова. Идейным вдохновителем и организатором его создания стал известный в регионе краевед, директор Историко-производственного музея им. К. И. Сатпаева Кенжал Балкенов. Кстати, благодаря его энтузиазму и неуемной энергии был открыт не только этот выставочный зал, но и ряд школьных музеев в Жезказгане и Сатпаеве. Экспонаты для них Кенжал Балкенович передал из фондов историко-производственного музея – это уникальные фотографии, документы, артефакты, но основная экспозиция в выставочном зале – образцы минералов и руды, которыми богат наш медный край. Экспозиция начинается с истории древней металлургии, ведь судьба региона была предопределена еще в бронзовом веке. Хотя многие экспонаты не оригинальные, но в целом передают дух эпохи. Главная задача мини-музея – рассказать историю города Сатпаева. Он относительно молодой – всего 50 лет, его летопись писали люди, имена которых хорошо знакомы не только старожилам, но и подрастающему поколению. Среди них – Герои Социалистического Труда Василий Раковский, Василий Штифанов, Мухит Бупежанов, Виктор Гурба, Леонид Тузов, Аубакир Кусаинов, Газиз Омаров, а также победители социалистических трудовых соревнований, шахтеры-тысячники, стахановцы. – Первая выставка была посвящена первым шахтерам, строителям, передовикам производства, ветеранам труда разных отраслей, – рассказывает Карлыгаш Казбекова. – Их имена занимают почетное место в истории города, они – пионеры, первопроходцы, пример для подражания молодежи. Кстати, в 1964 году в поселке Никольский (сегодня – город Сатпаев) был произведен скоростной монтаж 80-квартирного дома – всего за восемь дней! Дом, смонтированный бригадой Василия Раковского, и сегодня жилой, стоит крепко. Функция выставочного зала, его задачи включают в себя исследование истории края, расширение кругозора учащихся, экскурсионную работу с гостями города. А пока мини-музей пополняет свои фонды новыми экспонатами. – Весь 2024 год наш выставочный зал посвятил 125-летию со дня рождения великого академика Каныша Сатпаева, – продолжает руководитель Дворца горняков. – Как писал профессор Владимир Коптев-Дворников, он оставил после себя три больших дела: первое – Жезказган, второе – Академия наук Казахстана, третье – Институт геологических наук. Не поверите, мы провели 164 тематических мероприятия! Самой запоминающейся была экспедиция в поселок Баянаул – на родину Каныша Имантаевича. Этот совместный проект с коллегами из Павлодарской области был посвящен исследованию жизни и трудовой деятельности Каныша Сатпаева. Он стартовал в Карсакпае, где начинал геологоразведочные работы известный ученый, далее – Жезды, Сатпаев, Жезказган, Жанаарка, Караганда и Баянаул, а завершился он в поселке Тендык – в месте, где родился выдающийся геолог. Эта экспедиция объединила 25 представителей разных профессий – рабочих и творческих и, как отметила моя собеседница, была не только увлекательной, но и продуктивной в плане сотрудничества. – Конечно, наши земляки побывали во многих памятных местах, провели немало встреч – научных и творческих, – отметила она. – Коллеги из Павлодарской области оказали нам самый теплый прием. Был и ответный визит в наш регион делегации студенческой молодежи из Павлодарской области. Специально для гостей из Баянаула была подготовлена большая программа в сотрудничестве с музеями области Улытау, в том числе Домом-музеем К. И. Сатпаева в Карсакпае, Музеем истории горного и плавильного дела поселка Жезды, жезказганским историко-археологическим и историко-производственным музеями. – Медно-рудное производство, города и рабочие поселки, которые выросли посреди степи в середине прошлого века – это наследие великого ученого, – подчеркнула Карлыгаш Умербековна. – Вообще, нашим гостям были интересны не только музеи, но и места, дома, которые хранят память о первых геологах, открывших крупнейшие месторождения марганца, которые стали важнейшими для страны в ходе Великой Отечественной войны, а также медных руд, ведь их разработка стала основой рождения промышленного региона – края шахтеров и металлургов. Орудие труда древних металлургов Больше всего, признается она, молодежь из Павлодарской области интересовали житейские истории из жизни академика. Кстати, многие из них связаны как раз с Карсакпаем, где он жил. Чего только стоит его дом, который прекрасно сохранился, та самая терраса, где семья Сатпаевых пила чай летними вечерами и принимала гостей. Большие впечатления гости получили от посещения первенца медной металлургии региона – карсакпайского медьзавода. – Те 164 мероприятия, посвященные юбилею Каныша Иматаевича, включали в себя также концерты хореографических и вокальных ансамблей при Дворце горняков им. Ш. Дильдебаева, – отметила Карлыгаш Казбекова. – В апреле прошлого года, когда вся страна отмечала 125-летие академика, мы ежедневно проводили экскурсии для школьников. Выставочный зал работал с утра до вечера, и наш музей тогда посетили ученики всех городских школ. Экскурсоводами выступили известные историки и краеведы области Улытау. Как оказалось, подрастающее поколение прекрасно знает историю края. Дети были не только хорошими слушателями, но и активными участниками – отвечали на все вопросы, делились своим мнением. Такой интерес к истории края очень радует, подчеркивает Карлыгаш Казбекова, конечно, большая заслуга в этом в первую очередь школьных учителей и земляков, почтительно относящихся к личности Каныша Имантаевича. – При Дворце горняков действуют 16 кружковых формирований – музыкальных, творческих, в которых занимаются не только дети, но и пенсионеры, – рассказала она. – Все они приняли активное участие в наших мероприятиях, посвященных юбилею академика. Молодежь студенческого театра представила замечательный спектакль, посвященный началу его исследований в регионе, личной жизни. 2025-й Глава государства объявил Годом рабочих профессий и, конечно же, следующая экспозиция, к которой готовятся сотрудники Дворца горняков, будет посвящена этой теме. – Первый проект на тему Года рабочих профессий состоялся на прошлой неделе, – отметила Карлыгаш Умербековна. – Провели совместный с библиотеками «круглый стол». В планах – большая экспозиция, посвященная рабочим профессиям и лучшим ее представителям от нашего региона. Сейчас идет сбор документов, фотографий, работа в фондах. Важная часть экспозиции, посвященная почетным гражданам города, героям труда разных лет, ветеранам, можно сказать, уже готова – она существует с начала создания нашего выставочного зала. #Сатпаев #история #экспозиция #Дворец горняков