Уникальная операция

Инновационную операцию в рамках ОСМС провели в столичной больнице пятилетнему пациенту из Атырау. Ему имплантировали аппарат костной проводимости.

Пятилетний Ануар Шайкен родился с двусторонней микротией и атрезией слухового прохода. В три года родители приобрели ему промежуточный аппарат, который носится на бандаже и надевается в раннем возрасте, чтобы ребенок не отставал в развитии, пока не дорастет до операции. Теперь он сможет снять временный аппарат.

Такие операции начали проводить в рамках медстрахования в Казахстане только в нынешнем году. Ранее лорхирурги многопрофильной городской детской больницы № 2 тоже производили такие операции, но импланты в стационар поступали в рамках гуманитарной помощи. Операция относится к инновационным и считается высокотехнологичной медицинской услугой (ВТМУ).

– Одна из категорий детей, подпадающих под такую операцию, – это пациенты с микротией и атрезией. Это два разных диагноза, но они почти всегда «идут» вместе. Микротия – это отсутствие или недоразвитие ушной раковины. При атрезии слуховой проход или резко сужен, или отсутствует вообще – это врожденный порок развития. Это больная тема для мам, у которых растут дети с такими диагнозами, – отметил заведующий лоротделением МГДБ № 2 Арман Абилев, добавив, что теперь в рамках ОСМС у нас будут делать такие операции регулярно.

Она показана детям с четырех лет и старше. Суть операции в том, что благодаря вживленному в череп импланту звук начинает проводиться через кости. Возникает вибрация, которая передается на внутреннее ухо, и ребенок начинает слышать.

Отметим, что Ануар ранее оперировался индийским врачом в одной из частных клиник Казахстана, где ему пытались открыть слуховой проход естественным путем. Но в таких случаях довольно часто следует закрытие. В мировой практике уже отходят от таких операций ввиду частых рецидивов. Сейчас у Ануара ранний послеоперационный период, он получает поддерживающую терапию. Скоро пациент будет выписан и поедет домой под наблюдение атырауских отоларингологов. Примерно через месяц к импланту будет присоединен речевой процессор. Его нужно будет менять каждые пять лет, а вот сам имплант не потребует переустановок.