Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы

О чем молчали документы

Сотрудники Национального архива РК привезли из-за границы материалы по истории Казахстана.

Тайное становится доступным

– В рамках реализации проекта «Архив-2025» при координации Комитета по делам архивов и управления документацией, поддержке Министерства культуры и спорта группа наших архивистов в Германии поработала в Федеральном архиве этой страны, Тайном государственном архиве Прусского культурного наследия, архиве Штази, Центре документации Дрезден Фонда «Саксонские мемориалы», а также в Центральном государственном архиве города Дрездена, – говорит директор Национального архива Сагила Нурланова.

По ее словам, поиск документов по истории Казахстана в Германии привел к находке ранее засекреченной книги немецкого разведчика начала прошлого века Вернера Хентинга. Перед началом Первой мировой войны он действовал в Кашгарии, организовывал диверсионные группы для засылки в Туркестан. Книга содержит ценные сведения о социально-экономическом и политическом положении на территории Казахстана более чем 100 лет назад.

Не менее важны для изучения отечественной истории найденные в немецких архивах этнографические отчеты представителей Австро-Венгерской монархии и их вклад в развитие систематических исследований на территории Казахстана. Это «Пересмотр внешних отношений казахских ханств на Востоке», «Туркестанские экспедиции к истории культуры немецких исследовательских поездок в Среднюю Азию (1890–1930 гг.)».

– В Федеральном архиве Германии мы нашли подборки газетных статей на русском языке, а также машинопечатных записей на немецком, в свое время засекреченных, где имеются сведения обо всех регионах Казахстана, их экономическом развитии в период Великой Отечественной войны, в 1940–1943 годах, – говорит замес­титель директора Национального архива Сауле Мушкенова.

Она также рассказала об особенностях работы исследователей в Тайном государственном архиве Прусского культурного наследия.

– В значительной степени эта организация представляет собой исторический архив, в котором помимо обширных министерских фондов и других центральных документов хранятся архивные документы и материалы прусских провинций начиная с XII века. В Тайном государственном архиве Прусского культурного наследия мы нашли исторические документы, касающиеся взаимоотношений татарского хана Керим Герея с королем Фридрихом II. Один из них – союзный договор Короля Фридриха II с татарским ханом Керим Гереем (великолепный экземпляр с красной бархатной лентой с серебряным плетением, мешок с кистями и две татарские печати. Там же сохранилась переписка – татарские письма (Tatarische Schreiben), почтовые мешки).

Как пояснила Сауле Мушкенова, часть служебной командировки была посвящена поиску данных о казахстанцах – участниках Великой Отечественной войны. Так, в Центре документации Дрезден Фонда «Саксонские мемориалы» (Dokumentationsstelle Dresden-Stiftung Saechsische Gedenkstaetten) найдены спис­ки казахстанцев, попавших в немецкий плен. Центр документации – это научно-исследовательское учреждение, которое самостоятельно ведет историчес­кие изыскания, выяс­няет судьбы бывших советских и немецких военнопленных во время Второй мировой войны, а также интернированных и осуж­денных советскими органами юстиции в послевоенное время граждан Германии.

Еще к 65-летию Победы большую работу в этом направлении провел бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Германии Нурлан Онжанов. Совместно с центром на основании архивных документов и материалов он увековечил имена и память солдат и офицеров, родившихся в Казахстане и погибших в плену. В результате вышла первая часть книги «Арманда кеткен боздақтар», содержащая сведения о 6 228 лицах, погибших в концлагерях, расположенных на территории Германии. Этот список неокончательный. Поисковая работа шла с 90-х годов прошлого века и до 2010-го. Один экземпляр книги привезен в Национальный архив РК.

Кроме того, были отправлены запросы в центры-мемориалы, где могут храниться интересую­щие нас данные: Штукенброк-Зенне, Шталаг; KZ-Gedenkstaette Flossenburg, Kriegsgefangenenlager XI D (321) Oerbke Stiftung niedersaechsische Gedenkstaetten; в Немецкую комиссию по военным захоронениям, Arolsen Archives (Bad Arolsen), а также доктору Рольфу Келлеру, немецкому историку, автору фундаментального исследования о советских военнопленных в Германии. Таким образом, наши архивисты нашли в Германии уникальные источники для изу­чения истории Казахстана.

Взгляд с другой стороны

В то же время другая группа архивистов Национального архива работала в Российском государственном историческом архиве (РГИА) в Санкт-Петербурге. Здесь собраны документы высших государственных органов Российской империи, затрагивающие государственное управление на территории Казахстана XVIII – начала XX века.

Особо интересен в этом плане для историков фонд № 1264 «I Сибирский комитет».

По всей видимости, говорят архивисты, отсутствие в названии фонда какой-либо связи с Казахстаном объясняет недос­таток внимания к нему отечественных исследователей. Между тем в этом фонде хранится пояснительная записка политика, ученого и администратора Михаила Сперанского, готовившего административное переустройство казахских земель – Устав о сибирских казахах. Документы рисуют непредвзятую политическую и социальную картину казахского общества начала XIX века. Записка объясняет причины административных реформ, ликвидации ханской власти в Казахстане и внедрения новой формы управления.

– Особенность РГИА в том, что в нем хранится множество уникальных свидетельств, характеризующих социально-политичес­кую жизнь казахов и обстановку в казахской степи, быт, культуру и народные традиции на протяжении веков. Многие из этих документов еще не использовались казахстанскими историками, – говорит Гаухар Хайруллина, руководитель Центра повышения квалификации государственных и ведомственных архивов Нацио­нального архива.

Большую ценность представляют записки путешественников, ученых, администраторов, разведчиков, военачальников и переводчиков, побывавших на территории Казахстана. Они зачастую оставили свои оценки ситуации в казахском крае, во многом отличающиеся от официальных трактовок того времени. Особое внимание – немногочис­ленным источникам XVIII века, когда формировались основы внешней политики ряда стран в Центральной Азии. Не менее важна для понимания истории Казахстана сохранившаяся в РГИА переписка казахских султанов с представителями императорской администрации, наглядно характеризующая ситуацию в XVIII – начале XIX века.

– Мы изучали фонд знаменитого востоковеда Василия Григорьева, который в своих трудах и документах показал поразительно глубокое знание истории Востока. Волею судьбы он 11 лет провел на территории Казахстана, сначала в качестве чиновника особых поручений при Оренбургском генерал-губернаторе, потом – председателя областного правления оренбургских казахов. Вот, к примеру, мы обнаружили записку Григорьева о необходимости печати сборника казахских обычаев, имеющих в степи силу закона. А вот и сама подготовленная к печати «Выписка из казахских законов», обнаруженная нами в РГИА. Здесь, в частности, нормы наказаний за убийство, воровство, другие уголовные преступления, документ датируется 2 февраля 1821 года, – делится находками Гаухар Хайруллина.

По ее словам, большой интерес также представляет малоизвестная докладная записка Григорьева «О приезде в Оренбург управляющего Средней частью Орды султана Мухамед Баймухамедова», написанная в 1857 году. Ведь взгляд «с другой стороны», со стороны высокопоставленных чиновников императорской администрации, также поможет прояснить многие аспекты нашей истории.

В этом помогут и документы из фондов Перовских, Сперанского, Фон-Кауфманов и Фон-Кауфманов Туркестанских, выявленные и привезенные для хранения и использования в Казахстане нашими архивистами. В них содержится важнейшая информация об административном и военно-политическом переустройстве казахской степи, положении коренного населения. Это не только официальная информация, но и личные мнения, приведенные в записках тех лет «не для оглашения начальству», а для истинного понимания дел. Ведь в Казахстан зачастую приезжали люди неординарные, хорошо образованные, имевшие особый взгляд на происходившие в степи события. Их оценки не потеряли актуальнос­ти и спустя столетия, и, по всей видимости, в той или иной мере должны быть учтены казахстанскими исследователями.

Теперь благодаря проекту «Архив-2025» появился шанс ввести эти документы в полноценный научный оборот, дать возможность казахстанским исследователям широко их использовать на базе Национального архива РК.

– Ряд документов, выявленных нами в РГИА, характеризует военно-политическую обстановку в казахских землях и сопредельных государствах в середине XIX века, – говорит Жазира Жакипова, начальник отдела обеспечения сохранности документов Национального архива. – К примеру, большой интерес представляет докладная записка Василия Григорьева Самарскому и Оренбургскому генерал-губернатору о прибытии Хивинского посланника на Рудниковский пикет, датированная 1857 годом. На наш взгляд, изучение взаимоотношений казахов с Хивинским государством, долгое время сохранявшим свою независимость, позволит расширить представления об историчес­кой основе взаимосвязей народов Центральной Азии, а также будет способствовать пониманию многих аспектов современной политики в этом регионе.

Исторические находки сотрудников Национального архива в РГИА этим не ограничиваются. Так, в Казахстан кроме уникальных документов они привезли редкие географические карты казахских земель XVIII–XIX веков, ранее засекреченные и до сих пор не оцифрованные, а потому бывшие малодоступными или вовсе недоступными для казахстанских историков. Среди них – карта открытых в казахской степи рудников, созданная в 1816 году.

Следует особо отметить, что значительная часть богатого исторического наследия РГИА казахстанскими историками ранее не использовалась или использовалась отрывочно, и теперь, когда наша страна располагает полноценными источниками, открываются новые перспективы научных исследований.

Еще не попадали в руки

Не менее интересными, по словам сотрудников Национального архива, стали их находки в Российской национальной библиотеке, располагающей богатым фондом древних рукописей, в том числе тюркских. Среди них – списки известных произведений, таких как «Тарих-и Рашиди», а есть и малоизвестные, и вовсе не разобранные фолианты и разрозненные страницы, в том числе по истории Казахстана и Средней Азии. Они, разу­меется, не оцифрованы, и, может быть, никогда не попадали в руки казахстанских исследователей.

Во всяком случае в описании фонда РНБ № 1240 «Тюркские документы. Собрание» прямо сказано, что материалы XVI–XX веков этого фонда, в том числе по Средней Азии, не подвергались комплексному научному исследованию, лишь несколько документов было издано и использовано исследователем Тверитиновой в 1970-е годы. То есть для казахстанских тюркологов, специалистов по тюркским рукописям открывается здесь широкое поле деятельности. К примеру, в 1946 году в отдел рукописей Российской национальной библиотеки были переданы материалы академика Самойловича, собранные им в Туркестане в 1921-м.

Одновременно сотрудник Национального архива РК Асия Айтенова работала в Историческом архиве Омской области. Тема материалов, собранных ею в рамках проекта «Архив-2025», – казах­станско-российские отношения первой половины XIX века, а именно – создание новых административно-региональных структур в казахских степях после упразднения ханской власти.

В 1822 году в Сибири была проведена административная реформа. Для управления северо-восточной частью казахских степей была образована Омская область, в состав которой вошла территория Казахстана до Усть-Каменогорской и Бухтарминской крепостей включительно. Далее последовали новые административные реформы. Причина поис­ка архивистом информации на эту тему заключается в том, что деятельность первых казахстанских чиновников, образование и развитие внешних и внутренних округов на территории Казахстана до сих пор не изучены полностью. По словам Асии Айтеновой, выявленные и привезенные на хранение в Национальный архив РК документы имеют большую ценность в качестве материала для исследователей. И хотя Омский исторический архив считается достаточно изученным казах­станскими учеными, сейчас обнаружена масса новых документов, которые, несомненно, представят интерес для наших историков.

Отметим, что фонды этого архива – «Военно-походная канцелярия Главного Командира Сибирского корпуса», «Сибирский генерал-губернатор», «Главное управление Западной Сибири» – включают важнейшие документы казахских чиновников, ведомств, указы, пос­тановления… В Омском архиве широко представлены материалы местных органов власти, включая указания генерал-губернатора Западной Сибири, а также донесения, распоряжения чиновников, пе­реписка с казахскими султанами.

– В Историческом архиве Омской области сохранились ценные документы государственных органов Западно-Сибирского генерал-губернаторства Российской империи и управления Области сибирских казахов на территории Среднего жуза XX века, – говорит Асия Айтенова.

Так, весьма ценными являются документы по созданию Омской области, которая с 1823 года стала центром Области сибирских каза­хов в составе внешних и внут­ренних округов.

Гербом Омской области было цветное изображение казахского воина с луком в руках и колчаном на спине, скачущего на белом коне.

Интересны материалы о разграничении земель между оренбургскими и сибирскими казахами, о родоначальниках казахских волос­тей, описание волостей Каркаралинского, Кокчетавского и других округов, а также ежегодные отчеты омского областного начальника, в которых даются подробные сведения о народонаселении в казахской степи, их родоплеменном составе, биях, количестве скота, о залежах полезных ископаемых в землях Среднего жуза, о происшествиях – пожарах, заразной болезни скота.

Не менее ценными являются сведения пограничного начальника сибирских казахов о причислении ташкентцев и других «азиатцев», проживающих между киргизами, к волостям внешних округов, и, в частности, о «чалаказаках», а также о браках между казахами и введении метрических книг. Асия Айтенова привезла в Казахстан скан книг, хранящихся в библиотеке Исторического архива Омской области, в которых имеются ценные сведения о состоя­нии переселенческих участков Акмолинской и Семипалатинской областей, списки переселенческих участков Акмолинской области.

Таким образом, изучение архивных материалов по истории Казахстана в зарубежных архивах в рамках проекта «Архив-2025», их сбор и систематизация для пополнения фондов казахстанских архивов, и в частности Национального архива РК, вызваны необходимостью введения в научный оборот малоизученных архивных источников. Проведенная работа, несомненно, будет способствовать обогащению и новому осмыслению отечественной истории.