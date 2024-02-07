Уникальный проект «Ұлы дала жорығы» выходит на международный уровень

В ходе встречи состоялся обстоятельный разговор о проекте «Ұлы дала жорығы», а также обсуждены организационные вопросы не имеющего аналогов в мире уникального марафона-байге, который в этом году выходит на новый международный уровень при активной поддержке Ассоциации национальных видов спорта Казахстана.

В преддверии 5-х Всемирных игр кочевников специально выбранный маршрут «Ұлы дала жорығы» от Ботая (СКО) до Бозока (Астана) имеет глубокий символический смысл.

Общая протяженность марафона-байге, где примут участие как минимум 15 зарубежных команд, составляет 400 километров.

Одна из главных причин выбора местности Ботай как отправная точка – научная доказанность, что именно здесь человеком впервые была одомашнена лошадь. А финишная точка – городище Бозок в VIII–X вв. являлся культовым святилищем древних тюрков.

Также Б.Турлыбеков озвучил послу Мустафа Капуджу предложение установить тесные контакты с организациями, ответственными за развитие конных видов спорта Турции, а также уделить особое внимание Посольства на организационные вопросы предстоящего марафона-байге.

Мустафа Капуджу в конце встречи выразил поддержку инициативам Федерации конного вида спорта на своем уровне.

«Ұлы дала жорығы» - степная лаборатория по выявлению сильных и выносливых пород лошадей.