Уникальный проект «Ұлы дала жорығы» выходит на международный уровень

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7 февраля состоялась встреча руководителя федерации конного спорта «JORYQ» Бакытжана Турлыбекова с послом Турции в Казахстане господином Мустафа Капуджу

В ходе встречи состоялся обстоятельный разговор о проекте «Ұлы дала жорығы», а также обсуждены организационные вопросы не имеющего аналогов в мире уникального марафона-байге, который в этом году выходит на новый международный уровень при активной поддержке Ассоциации национальных видов спорта Казахстана.

В преддверии 5-х Всемирных игр кочевников специально выбранный маршрут «Ұлы дала жорығы» от Ботая (СКО) до Бозока (Астана) имеет глубокий символический смысл.

Общая протяженность марафона-байге, где примут участие как  минимум 15 зарубежных команд, составляет 400 километров.

Одна из главных причин выбора местности Ботай как отправная точка – научная доказанность, что именно здесь человеком впервые была одомашнена лошадь. А финишная точка – городище Бозок в VIII–X вв. являлся культовым святилищем древних тюрков.

Также Б.Турлыбеков озвучил послу Мустафа Капуджу предложение установить тесные контакты с организациями, ответственными за развитие конных видов спорта Турции, а также уделить особое внимание Посольства на организационные вопросы предстоящего марафона-байге.

Мустафа Капуджу в конце встречи выразил поддержку инициативам Федерации конного вида спорта на своем уровне.

«Ұлы дала жорығы» - степная лаборатория по выявлению сильных и выносливых пород лошадей.

#казахстан #Турция #Спорт #марафон #лошадь #байге

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