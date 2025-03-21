Упавший с высоты при оформлении сцены мужчина умер в Жезказгане

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

Зарегистрированный как ИП горожанин был привлечен к работе по оформлению сцены для празднования Наурыз мейрамы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во время украшения площади перед областным акиматом, Жанис-Лаурис Вильчинскас, 1970 года рождения упал с высоты и в крайне тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. На четвертый день в реанимации он скончался, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Патриот

Как сообщается, он вешал праздничный плакат на билборд и сорвался с высоты более трех метров. Коллеги по работе вызвали «Скорую помощь». 14 марта его доставили на «Скорой помощи» в областную многопрофильную больницу.

Диагноз: высотная производственная травма, политравма, открытая черепно-мозговая травма, контузионно-геморрагические очаги лобно-височной доли, отек головного мозга.

55-летнего мужчину поместили в реанимацию. Однако 18 марта, то есть на четвертый день, он скончался сразу после операции.

«Причина смерти – отек, набухание головного мозга, с вовлечением стволовых структур, ТЭЛА (тромбоэмболия лёгочной артерии)», - сообщили в управлении здравоохранения Улытауской области.

#гибель #праздник #рабочий #сцена

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