Упавший с высоты при оформлении сцены мужчина умер в Жезказгане

Зарегистрированный как ИП горожанин был привлечен к работе по оформлению сцены для празднования Наурыз мейрамы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во время украшения площади перед областным акиматом, Жанис-Лаурис Вильчинскас, 1970 года рождения упал с высоты и в крайне тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. На четвертый день в реанимации он скончался, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Патриот

Как сообщается, он вешал праздничный плакат на билборд и сорвался с высоты более трех метров. Коллеги по работе вызвали «Скорую помощь». 14 марта его доставили на «Скорой помощи» в областную многопрофильную больницу.

Диагноз: высотная производственная травма, политравма, открытая черепно-мозговая травма, контузионно-геморрагические очаги лобно-височной доли, отек головного мозга.

55-летнего мужчину поместили в реанимацию. Однако 18 марта, то есть на четвертый день, он скончался сразу после операции.