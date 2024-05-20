Более 300 необоснованных проверок в отношении бизнеса пресекли в РК

Проверки проводились без акта и без регистрации в органах правовой статистики

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Согласно статданным комитета по правовой статистике, с начала года органами контроля и надзора зарегистрировано более 32 тыс. проверок, из них в отношении субъектов бизнеса 16 тыс. проверок, передает Kazpravda.kz

Пресечено 600 необоснованно назначенных госорганами проверок, из них более 300 в отношении субъектов бизнеса.

За допущенные нарушения в сфере регистрации и учета проверок 342 должностных лица госорганов привлечены к различным видам ответственности.

К примеру, в Алматинской области установлено 111 фактов проведения незаконных проверок. В частности, они назначались департаментом по управлению земельными ресурсами без регистрации в уполномоченных органах правовой статистики.

Также в деятельности департамента по делам обороны Астаны установлено 6 фактов проведения незаконных проверок в отношении субъектов МСБ. По итогам принятых мер прокурорского надзора за допущенные нарушения должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что о результатах проведенного контрольного закупа, расследования, проверок о госуслугах, а также в отношении госорганов необходимо уведомлять уполномоченный орган в сфере правовой статистики и специальных учетов.