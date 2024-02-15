Урок для условно осужденных Свежий выпуск 15 февраля 2024 г. 2:41 72 Наталия Портнягина В уральском городском суде состоялось показательное заседание. фото из архива "КП" На скамье подсудимых – условно осужденный. Решением суда за систематические нарушения порядка отбывания наказания меру пресечения, не связанную с лишением свободы, ему заменили на пребывание в тюрьме. Там он проведет остаток срока за правонарушение, а это год и почти пять месяцев. В зале суда нет свободных мест. Это не родные и друзья обвиняемого, а такие же условно осужденные. Для них это заседание – своеобразный урок. Каждый из них должен помнить: если нарушаешь требования Службы пробации, не выполняешь обязанности, возложенные судом, скрываешься от контроля, отбывать наказание будешь за решеткой. По данным Службы пробации ДУИС ЗКО, за январь текущего года были возвращены в места лишения свободы девять осужденных. Сегодня на контроле Службы пробации находятся 689 человек. #суд #осужденный #условный срок #показательное заседание