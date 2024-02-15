Урок для условно осужденных

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Наталия Портнягина

В уральском городском суде состоялось показательное заседание.

фото из архива "КП"

На скамье подсудимых – условно осужденный. Решением суда за систематические нарушения порядка отбывания наказания меру пресечения, не связанную с лишением свободы, ему заменили на пребывание в тюрьме. Там он проведет остаток срока за правонарушение, а это год и почти пять месяцев.

В зале суда нет свободных мест. Это не родные и друзья обвиняе­мого, а такие же условно осуж­денные. Для них это заседание – своеобразный урок. Каждый из них должен помнить: если нарушаешь требования Службы пробации, не выполняешь обязанности, возложенные судом, скрываешься от контроля, отбывать наказание будешь за решеткой.

По данным Службы пробации ДУИС ЗКО, за январь текущего года были возвращены в места лишения свободы девять осуж­денных. Сегодня на контроле Службы пробации находятся 689 человек.

#суд #осужденный #условный срок #показательное заседание

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