Урок мужества Статьи 2 февраля 2024 г. 5:10 3 Любовь Доброта, Шымкент «Дерево, тебе уже, наверное, надоело ждать. Кончилось твое терпение. А мое – нет. Буду ждать своего Нигматжана до последнего вздоха…» фото из архива Икрама Хашимжанова Это фраза из финальной сцены спектакля «Дерево терпения», поставленного накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Узбекским драматическим театром города Шымкента. Произведение написал председатель Ассоциации узбекских этнокультурных объединений Казахстана «Дустлик» Икрам Хашимжанов. В его основе лежит реальная история о том, как на фронт ушел Нигматжан Хашимжанов, а его супруга Бузахра всю жизнь ждала возвращения мужа. Внучатый племянник фронтовика Икрам Хашимжанов не одно десятилетие пытался отыскать следы своего дяди, которые затерялись на войне. Бузахра, оставшись одна с детьми, читала и перечитывала письма с фронта, мысленно представляя, как он – стройный и подтянутый – появится на пороге и, взяв под козырек, шутя, доложит о своем возвращении домой. Он ведь всегда был таким внимательным и заботливым, его отличали легкий нрав и способность быть в центре внимания. Нигматжан Хашимжанов был незаурядным человеком. Об этом свидетельствуют воспоминания тех, кто близко его знал и с кем он общался. Подтверждением тому служат и факты из биографии. За пять лет окончил семилетку и без проблем поступил в лесной техникум в Ташкенте. Но и на этом его «университеты» не закончились. Впереди была учеба в Среднеазиатском институте инженеров-техников ирригации. Учеба давалась ему легко, не случайно с юности соседи и знакомые стали его называть «муллой», то есть ученым. На втором курсе института пришлось прервать учебу и по семейным обстоятельствам вернуться домой. Он тут же устроился на работу гидротехником, а вскоре и женился. Но все-таки решил продолжить учебу и в 1936 году поступил на вечернее отделение педагогического техникума. Днем – работа, вечером – занятия, семейные заботы. Он все успевал и не переставал удивлять преподавателей своими способностями и тягой к знаниям. Ну не зря же ему дали вот эту справку, которая говорит красноречивее любых слов. «Дана студенту I курса вечернего педтехникума Н. Хашимжанову в том, что он освобождается от занятий I курса, так как хорошо знает программу I курса педтехникума. 21.1.1938 года». Такая высокая оценка его знаний подтолкнула на мысль поступить на учебу в педагогический институт. И уже осенью Нигматжана зачислили на вечернее отделение педагогического института. На тот момент в семье родилась еще одна дочь. Хлопот у молодой семьи только прибавилось, но они были в радость, ведь между супругами царили взаимопонимание и желание помогать друг другу. Вскоре студента-вечерника и отца двоих малолетних детей призвали на срочную службу в армию. Видимо, эти обстоятельства в военкомате все-таки учли, потому что служить отправили в Арысь, за сотню километров от дома. Нигматжан и в армии смог проявить себя как дисциплинированный и ответственный солдат, заработав себе отпуск домой. Летом 1941 года он докладывал жене о полученном отпуске, заявив, чтобы она немедленно собиралась на отдых. Ехать решили на Чирчикское водохранилище, чтобы на его берегу укрыться от июньского зноя. Счастливые и беззаботные дни оборвало сообщение Совинформбюро о начале войны. Разморенные солнцем и горным воздухом люди отказывались понимать и, главное, верить словам, звучащим из громкоговорителя. Отрывистое «Собирайся! Уезжаем!» не оставляло шанса для Бузахры, пытавшейся было апеллировать к тому, что война – далеко, а отпуск только начинается… На фронт 34-летний Нигматжан отправился в августе 1941 года. Сам пошел в военкомат и написал заявление направить его воевать, хотя как учитель математики мог воспользоваться бронью. Но он не стал этого делать, преподав своим ученикам самый главный в их жизни урок – урок мужества. Большинство из них были его соседями, живя на улице Мехнат и в соседних с ней переулках. Возможно, именно поэтому многие из них со временем стали учителями, а спустя годы даже вышли с предложением назвать улицу Пионерскую именем Нигматжана Хашимжанова. Местные власти поддержали инициативу жителей, посчитав, что жизнь фронтовика достойна того, чтобы о нем помнили не только родные и близкие, но и общественность. На фронте Нигматжану Хашимжанову сразу же доверили командование пулеметным взводом. Это произошло 10 марта 1943 года после окончания курсов младших лейтенантов. Два из трех фронтовых писем, хранящихся в семейном архиве, пришли из-под Сталинграда. Можно только догадываться, через какое пекло пришлось пройти солдату. Но о том, что вокруг идут ожесточенные бои, в письмах – ни слова. Нигматжан лишь обещает скоро разгромить врага и вернуться домой, просит поцеловать его малышек Махсуду и Мамуру. Третье и последнее письмо, адресованное Бузахре, пришло из госпиталя. На штемпеле значилось: Петропавловск, 1943 год, полевая почта 77660. То, что Нигматжан оказался в госпитале, было ясно и из текста письма, хотя он ни словом не обмолвился о том, где, когда и какое получил ранение. «…Пишу из госпиталя. На днях встану на ноги и вновь пойду на фронт. Что будет дальше – знает Бог, но, думаю, увидимся. Поцелуй Махсуду и Мамуру». После выздоровления командир пулеметного взвода был направлен в распоряжение командования Белорусского фронта. Больше никаких сведений о дальнейшей судьбе солдата в военных архивах не сохранилось. Нет его и в списках безвозвратных офицерских потерь. Икрам Хашимжанов на протяжении многих десятилетий отправлял запросы в военные архивы и получал ответы, которые долгие годы не могли прояснить судьбу лейтенанта Нигматжана Хашимжанова. И все же ему удалось ухватиться за ниточку памяти, найти документы, свидетельствующие о том, где и когда погиб дядя, где захоронен, и даже посетить эти места. – На братскую могилу в белорусском городе Буда-Кошелево мы с супругой отвезли горстку родной земли, прочитали «джаназа» – поминальную молитву и почтили память дяди, – рассказывает Икрам Хашимжанов. – Упорные поиски позволили найти место захоронения еще одного моего дяди – Пазила Кадирова. Он погиб в боях на реке Проня возле деревни Усушек Могилевской области. Белорусская земля стала местом упокоения моих предков. Они лежат на расстоянии 240 километров друг от друга. Жаль, что тетя Бузахра не дожила до этого дня. #память #история #ВОВ #воспоминания #спектакль #Дерево терпения #Нигматжан Хашимжанов