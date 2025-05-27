Уровень материнской и младенческой смертности снизился в Ұлытау

Здравоохранение
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Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

В области Ұлытау в текущем году не было зафиксировано ни одного случая материнской смертности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для сравнения, в аналогичный период прошлого года был зарегистрирован 1 факт. Об этом сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на заместителя руководителя областного управления здравоохранения Еркебулана Бейсембаева

На сегодня численность населения области составляет 221 290 человек, 79,4% из них – городские жители.

Также в I квартале текущего года общая смертность снизилась на 2,4% по сравнению с I кварталом 2024 года. Что касается младенческой смертности, то здесь показатели снизились на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – 12 случаев.

По словам Еркебулана Бейсембаева, чтобы добиться снижения материнской смертности в регионе и для улучшения перинатальных исходов, в поликлиниках области организованы кабинеты повышенного риска, где врачи акушеры-гинекологи ведут прием женщин с факторами риска и экстрагенитальными заболеваниями.

Принимаются все необходимые меры для повышения качества оказываемой медицинской помощи и улучшения взаимодействия с медицинскими организациями. В том числе, проводится постоянное повышение квалификации специалистов по оказанию помощи беременным с экстрагенитальной патологией, инфекционными заболеваниями и тяжелыми состояниями.

 

#смертность #Ұлытау

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