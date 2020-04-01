Уровень самоизоляции жителей Алматы оказался выше, чем в столице

Уровень самоизоляции в Алматы составил 4,4 из 5 баллов, передает Kazpravda.kz
cо ссылкой на Telegram-канал Новости акимата Алматы.
"В Алматы с помощью системы и данных "Сергек" по аналогии с анализом пробок на дорогах устанавливаются баллы по уровню самоизоляции горожан. Так, с 11 марта число транспорта на дорогах Алматы снизилось на 80 процентов. Для сравнения использовались данные городского трафика из системы "Сергек" в будний день до карантина и после объявления режима ЧП и введения карантина. Принятая стабилизированная оценка 5 означает, что в городе вообще нет машин", – говорится в сообщении.
По данным акимата, в обычный рабочий день балл равен 0,5. Оценка 0 — транспортный затор. Во время карантина максимально достижимый балл в Алматы может быть равен 4,8, учитывая движения транспорта городских служб, полиции, скорой помощи, доставки и т.д.
"Благодаря комплексным мерам и сознательности алматинцев удалось снизить городскую активность и повысить самоизоляцию граждан до 4,4 балла. Уровень самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных системы "Сергек" и сервисов Яндекса", – дополнили в источнике.
Ранее был опубликован уровень самоизоляции
жителей столицы. Он составил 4,25 из 5 возможных. Индекс трафика "Сергек" показывает, что с 12 марта количество автомобилей на столичных дорогах снизилось на 71%.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения
в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. С 19 марта было решено ввести карантин
в Нур-Султане и Алматы.
23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры
для недопущения распространения коронавируса.
С 28 марта в Нур-Султане и Алматы было решено ввести дополнительные ограничения
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