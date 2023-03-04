Уровень воды Аральского моря вырос на 48 сантиметров

По данным специалистов, с октября 2022 года уровень воды в море повысился до 48 сантиметров, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Кызылординской области.

Фото пресс-службы акимата Кызылординской области

И. о. руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Зейнулла Казтоганов сообщил, что до сих пор объем воды, собранный в Северном Аральском море, снижался с 27 млрд кубометров до 18,5 млрд кубометров, а уровень воды до 40,42 мБС (метр Балтийской системы).

Однако с октября 2022 года на сегодняшний день уровень воды в море впервые повысился до 40,90 мБС, или 48 см, а объем собранной воды составил 19,7 млрд кубометров.

При этом если в прошлом году объем поступившей в Аральское море воды составил 816 миллионов кубометров, то уже за 2 месяца текущего года поступило 803 млн кубометров.