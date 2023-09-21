Урожай в пробирках

На сегодня коллекция «второго хлеба», собранная Восточно-Казахстанским университетом им. С. Аманжолова, насчитывает 120 сортов! Выглядит она непривычно. Вместо овощехранилищ с клубнями и землей – стерильные помещения с перегородками из стекла, автоматизированная система освещения, температуры и влажности. На стеллажах – штативы с пробирками. В каждой колбочке – биоматериал, из которого дальше можно получить микроклубни и, соответственно, посадочный материал. Вход в университетскую лабораторию биологии и биотехнологии – в белых халатах, бахилах.

Как рассказала старший научный сотрудник лаборатории Валентина Николаева, когда ты видишь плоды своего труда, причем в буквальном смысле, азарт только сильней разгорается. Хочется собрать еще более богатую коллекцию, получить еще более привлекательные сорта. Тема овощеводства заинтересовала Валентину, когда она пришла после вуза в областной научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Молодой специалист начала вести питомники, знакомилась с работой коллег в Алматы, Семее, у соседей-россиян в Алтайском крае. Настоящей академией стали знания и опыт, которые она успела перенять от старейшего сотрудника университета, кандидата сельскохозяйственных наук Галины Кузьминой. Биолог освоила все этапы селекции – от in vitro, то есть пробирки, до категорий «элита» и «суперэлита».

– Мы привозили семена и сертифицированные пробирочные растения из Алматы, Душанбе, Ташкента, Москвы, – рассказала научный сотрудник. – Вели около 60 сортов. По каждому составляли план работы, расписывали, что необходимо выбраковать, что улучшить. Применяли новые технологии, анализировали.

Селекционная работа – это, образно говоря, родник научной мысли, помноженный на океан упорства, терпения и трудолюбия. Сейчас, например, в лаборатории почти полторы тысячи растений in vitro. Каждые две недели каждый из этих «питомцев» проходит черенкование и всевозможные проверки. От каждого в итоге получат от 8 до 25 микроклубней, чтобы весной высадить на участках университетской лаборатории, а также на реальных полях крестьянских хозяйств. Испытания длятся три года. Некоторые сорта, например, «шыгыс», «таврия», «изольда», были получены по итогам четырех лет селекции.

Система отбора – это целая эпопея. Помимо учета по традиционным показателям – урожайности, устойчивости к климату, болезням, полезным компонентам, – команда исследователей использует еще простой народный метод: варит разную картошку и предлагает людям выбрать самим по вкусу. Путем голосования. В итоге, по словам Валентины, из 60 видов может остаться не больше десяти.

В числе последних «новичков» коллекции – сорта корейской селекции, а также от коллег из Алматы. Минувшей весной их высадили на опытном участке университета по новому методу в контейнерах. Сейчас исследователям предстоит оценить промежуточный результат: понять потенциал в условиях резко континентального климата Восточного Казахстана, спектр возможных заболеваний. То есть провести массу анализов, сравнений, сделать выводы.

– Сортоиспытания проводятся на протяжении трех лет и дальше передаются на государственное трехлетнее испытание, – пояснила научный сотрудник. – У нас такой участок в Семее. Только в том случае, если будут подтверж­дены устойчивые качества, сорт смогут включить в государственный реестр и рекомендовать фермерам.

У селекционной работы, по словам биолога, не может быть финиша. Во-первых, нет предела совершенству, и крестьянские хозяйства постоянно повышают запросы к семенам, которые бы идеально подходили именно к их почве, к их погодным особенностям. А во-вторых, надежный семенной фонд – задача стратегическая. Никому не придет в голову прихватить с собой в экстренной ситуации чемодан с картошкой, чтобы спасти клубневый материал. Зато легко забрать и сохранить штатив с десятью пробирками. И получить затем из них здоровый материал, который позволит возродить культуру.

Бывает, в торговых сетях выбрасывают на прилавки красивый крупный картофель – как с картинки. Но стоит такой сварить – в кастрюле сплошной клейстер или овощи «увариваются» наполовину. Этим, к сожалению, нередко грешат импортные сорта.

Приходится ученым также учитывать фактор пестицидной нагрузки. Химикаты помогают в борьбе с вредителями, без них сегодня не обходится ни одно крестьянское хозяйство. Но одно­временно такая обработка бьет по иммунитету посевов. Семенной материал приходится оздоравливать и поддерживать путем биотехнологий, в том числе in vitro. Микрорастения в каждой пробирке проходят жесткий иммуно-ферментный контроль на вирусы. В лабораторию отбираются только здоровые растения.

– Нам интересны многие культуры, – отметила биолог. – В этом году мы ввели in vitro землянику, батат, топинамбур. И даже посадили в грунт. К нам приходили люди, которым необходима инсулиновая терапия, взяли на пробу посадочный материал топинамбура – этот овощ богат инулином. Недавно позвонил один садовод – он получил очень хороший урожай.

По словам Валентины Николаевой, важно, что среди 120 сортов картофеля, которые собраны сот­рудниками университета, есть и импортные, и отечественные. Когда-то на востоке страны пользовались только казахстанскими семенами. По сути, никто не знал названия сортов. Если один получал хороший урожай, другой старался взять у него клубни как посадочный материал. Сейчас многие хозяйства заинтересованы в развитии овощеводства. Картошку справедливо называют вторым хлебом, у казахстанцев она каждый день на столе. Кроме того, эта культура идет на производство крахмала, чипсов, этанола и т. д. Со стороны государства для сельхозпроизводителей, взявшихся за выращивание овощей, в том числе картофеля, предусмотрены субсидии. Получить важные выплаты хозяйство сможет только в том случае, если подтвердит использование качественного сортового посадочного материала.

– Все заинтересованы в широком ассортименте, – заключила научный сотрудник. – Чем богаче разнообразие, тем шире возможности. Селекционеры как раз обеспечивают предпринимателям и садоводам большой выбор сортов.