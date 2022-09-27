Фото: ДП Костанайской области
Общество
Ущерб в 10 млрд тенге ежегодно наносят мошенники казахстанцам – МВД

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов в ходе пресс-конференции в СЦК при Президенте РК отметил, что противодействие интернет-мошенничеству – сфера, требующая неотложного принятия мер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ежегодно мошенники наносят ущерб казахстанцам в размере 10 млрд тенге. Число таких преступлений неуклонно растет. К примеру, если за весь 2018 год было зарегистрировано 4 тысячи таких преступлений, то с начала этого года – уже 15 тысяч.

Схемы совершения интернет-мошенничеств практически схожие. Мошенники представляются сотрудниками банков либо правоохранительных органов и используют сервисы по подмене абонентских номеров. Они убеждают граждан оформить кредит или перевести деньги на так называемый «безопасный» счет. Затем похищенные средства выводятся через сервисы международных переводов, переводятся в криптовалюту либо переправляются через границу в виде наличности.

«Полицейские устанавливают дропперов – это лица, причастные к обналичиванию денег, а также организаторы схем «обнала». Все они вовлекаются в преступную деятельность через объявления в соцсетях и мессенджерах. При этом главные организаторы, как правило, находятся за границей и в онлайн-режиме руководят процессом. Такие преступные группы выявлены в столице, Алматы, Павлодаре, Таразе и других регионах», – отметил глава ведомства.

В начале сентября в Астане и Северо-Казахстанской области задержана ОПГ, занимавшаяся интернет-мошенничеством. От ее действий пострадали больше 70 граждан, проживающих в разных городах республики.

«Потерпевшие продолжают обращаться с заявлениями. Им нанесен ущерб свыше 200 млн тенге. На сегодня установлено 60 дропперов. Совместно с коллегами из других стран принимаются меры к задержанию их сообщников за рубежом», – резюмировал спикер.

Марат Ахметжанов сообщил, что особое внимание сегодня уделяется выявлению и пресечению преступных схем, связанных с интернет-мошенничеством. Так, по инициативе МВД операторы связи устанавливают программное обеспечение, блокирующее подменные номера, которые так активно используют мошенники. Совместно с Министерством цифровизации вырабатываются меры по установлению административной ответственности за это преступление.

Повышается уровень подготовки специалистов в сфере информационных технологий. Так, в Алматинской академии МВД на днях открылась специальная киберлаборатория. Там сотрудники будут обучаться новейшим методикам раскрытия киберпреступлений.

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