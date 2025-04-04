фото пресс-службы Сената Парламента РК

На пленарном заседании сенаторы одобрили ратификацию Протокола изменений в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), предусмат­ривающих расширение полномочий ЕАГ, дополнение их мерами по предотвращению финансирования распространения оружия массового уничтожения. Документом также уточняются ключевые определения, регламентируется работа организации и порядок формирования ее бюджета.

– Рассмотренный закон пре­дусматривает внесение ряда поправок в документы Евразийской группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Эти нормы призваны улучшить совместную дея­тельность, направленную на защиту финансовых систем и экономик государств – членов организации. В целом надеемся, что закон позволит повысить эффективность проводимых совместно с нашими партнерами мероприятий в данном направлении, – сказал Маулен Ашимбаев.

Принятые изменения позволят усилить контроль за финансовыми потоками, повысить эффективность международного сотрудничества и обеспечить соответствие Казахстана стандартам ФАТФ (Financial Action Task Force – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Как отметил сенатор Нурлан Бекенов, Казахстан, с 2004 года являясь одним из государств – основателей Евразийской группы, традиционно играет ключевую роль в деятельности этой организации. Сегодня ЕАГ объе­диняет девять стран, включая таких значимых партнеров, как Россия, Китай и Индия, формируя единое пространство противодействия финансовым преступлениям. Это мощная региональная структура, которая помогает внедрять стандарты ФАТФ.

– Наша страна не только активно участвует в работе ЕАГ, но и вносит существенный финансовый вклад – около 15 процентов бюджета организации. Это подтверждает нашу ответственность как регионального участника, – подчеркнул Нурлан Бекенов

В ходе обсуждения закона на вопросы сенаторов о том, как активно использует Казахстан технологии блокчейн-аналитики для борьбы с отмыванием преступных доходов в криптосфере, ответил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов.

Он, в частности, сообщил, что в АФМ работают аналитики по блокчейн-расследованиям, которые выявляют криптовалютные кошельки, связанные с преступной деятельностью.

– Мы можем маркировать такие кошельки и передавать информацию международному сообществу. Это важно для предотвращения дальнейшего использования этих кошельков в противоправных схемах, – отметил Женис Елемесов.

Также, по его словам, в АФМ разработан специальный автоматизированный модуль, который по заданным критериям выявляет лиц, причастных к деструктивным организациям и подозреваемых в финансировании терроризма.

– Кроме того, в аналитической работе АФМ применяются элементы искусственного интеллекта. Так, модель логистической регрессии помогает находить закономерности в подозрительных транзакциях и выявлять фиктивные сделки, – добавил замглавы АФМ.

Озвучили сенаторы и свои депутатские запросы. Так, Бекбол Орынбасаров высказался о необходимости усиления госконтроля и надзора в области газового и лифтового хозяйства, а также повышении ответственности Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Внимание на вопросах, решение которых необходимо для достижения углеродной безо­пасности, включая дефицит инвестиций для декарбонизации экономики, дефицит кадров и технологий для реализации сложных углеродных проектов, акцентировал Галиаскар Сарыбаев. В этой связи сенатор озвучил и ряд мер поддержки климатических инвестиций.

Сенатор Талгат Жунусов обратил внимание на перегруженность школ в Акмолинской области. Для эффективного решения вопросов и улучшения инфраструктуры он призвал Правительство выделить дополнительное финансирование.

Оказать комплексные меры поддержки Национальному университету водных ресурсов призвал Правительство Сакен Арубаев. По мнению депутата, устаревшая инфраструктура негативно влияет на качество образования и подготовку науч­ных кадров.