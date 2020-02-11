​Усилить контроль

Глава государства заслушал доклад министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева о принятых мерах по стабилизации ситуации в Кордайском районе Жамбылской области.

Касым-Жомарт Токаев поручил министру усилить оперативный контроль над обстановкой в области и обеспечить правопорядок с целью недопущения инцидентов, наносящих ущерб безопасности граждан и репутации страны.

Виновные в нарушении общест­венного порядка, участники бандитских акций, приведших к человеческим жертвам и имущест­венным потерям, должны быть привлечены к ответственности согласно закону, сообщила пресс-служба Президента РК.