Услугу по присвоению статуса «кандас» запустили в шести регионах РК

Итоги года
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В кабмине продолжают подводить итоги 2024 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В шести регионах в пилотном режиме запущена услуга по присвоению статуса «кандас» и оформления карты «Ата жолы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Так, по данным кабмина, в 2024 году в Казахстане значительно расширены услуги по адаптации и интеграции переселенцев и кандасов в местное сообщество с использованием мобильного приложения FSM Social. Это приложение включает 25 различных услуг, а результаты оказываемой помощи можно отслеживать через Цифровую карту семьи. Почти 12 тыс. кандасов и переселенцев уже воспользовались этими услугами.

С октября 2024 года в шести регионах Казахстана в пилотном режиме запущена услуга присвоения статуса «кандас» и оформления карты «Ата жолы» через мобильное приложение на портале migration.enbek.kz.

В рамках законодательных инициатив приняты поправки, предоставляющие переселенцам право на получение земельных участков сельхозназначения во внеконкурсном порядке на срок до пяти лет, а также запрещающие взыскание средств со счетов для начисления материальной помощи.

Разработаны поправки, направленные на пересмотр механизма предоставления сертификатов экономической мобильности для приобретения жилья и стимулирования переселения городских жителей в сельскую местность.

Также расширен Перечень востребованных профессий для иностранных специалистов, утверждены Правила организации наставничества и требования для работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу.

Для защиты прав казахстанцев, работающих за рубежом, подписано двустороннее соглашение с Катаром, активно прорабатывается соглашение с Республикой Корея по включению Казахстана в Систему разрешений на трудоустройство (Employment Permit System), идет подготовка Меморандума о сотрудничестве в сфере трудовой миграции с Великобританией.

#миграция #кандасы #казахи #итоги года

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