Уснул за рулем: трое погибли в ДТП на трассе Караганда - Балхаш

Крупные ДТП
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Искакова Айдана
корреспондент

Ведется досудебное расследование

Фото: Kazpravda.kz

Три человека погибли в ДТП на автодороге Караганда – Балхаш, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

По предварительным данным полицейских, сегодня, 19 октября, около 02.00 в 10 км от села Акжал 24-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, двигаясь со стороны Караганды в сторону города Балхаш, уснув за рулем, выехал на полосу встречного движения. Так он допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros под управлением 47-летнего водителя.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Chevrolet Cobalt и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте", – сообщил начальник отделения местной полицейской службы отдела полиции Шетского района ДП Карагандинской области Куаныш Кажкеров.

По данному факту ведется досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. 


 

 

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