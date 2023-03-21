Успех демократических реформ

Политика
1125
Игорь Прохоров

Казахстанский институт общественного развития провел встречу с экспертами на тему «Новый Парламент: итоги политической модернизации».

Фото: Kazpravda.kz

В ходе встречи были обсуждены особенности прошедших 19 марта 2023 года выборов, а также была дана экспертная оценка происходящим системным изменениям в рамках политических реформ в Казахстане, которые повлияют на формирование нового Парламента.

По мнению спикеров, прошедшие выборы продемонстрировали повышение гражданской активности и политической культуры, важность конструктивных политических дебатов. Модернизация политических и электоральных институтов стала результатом проводимых в течение года в стране политических реформ. Эксперты отметили, что нынешняя политическая конкуренция позволит новым политическим партиям пройти в Мажилис Парламента.

В рамках сессии также отмечено, что для проведения честных и открытых выборов приняло участие свыше 700 международных наблюдателей, более 40 тыс. доверенных лиц от политических партий и кандидатов. Согласно их промежуточным отчетам и мнениям голосование было проведено прозрачно и в рамках закона.

– После 19 марта мы получим новый состав депутатского корпуса. Это уже будет другой уровень политических коммуникаций. Я думаю, что тон будут задавать депутаты, которые были избраны по одномандатным избирательным округам, потому что они непосредственно придут в представительные органы и будут представлять интересы своих регионов. Они, мне кажется, будут более активно взаимодействовать со своими избирателями, – сказал директор Центра актуальных исследований «Альтернатива», политолог Андрей Чеботарев.

Как он отмечает, статус политических партий в нашей стране серьезно повысился. Самое главное, что наше общество становится более политизированным и требовательным к власти. Конечно, наш Парламент будет в основном партийным. Смешанная система – 70% на 30% – позволяет думать, что партии в большей степени будут участвовать в законодательном процессе. К вопросу о самовыдвиженцах – им будет сложнее, но именно к ним приковано основное внимание избирателей и экспертов. Это их шанс. Время покажет, воспользуются ли они этим. Демонстрация новых лиц уже является свидетельством перезагрузки казахстанской политики. Важно, чтобы программы, которые были представлены кандидатами, не остались только на бумаге. Ведь во время агитации стало ясно, что кандидаты выявили системные проблемы, и, став депутатами, должны работать над их устранением.

– Думаю, что подготовка кандидатов к следующим выборам будет более тщательной и качественной. Как для победивших, так и для проигравших партий новый избирательный период должен начаться уже сейчас. Доверие людей к ним будет определяться их постоянной работой. Политические партии являются связующим звеном между властью и активистами гражданского общества. Стоит отметить, что новые партии отличаются от своих оппонентов программой, политической культурой и имид­жем. Формирование имиджа, подготовка программы с большой аналитической экспертизой, получение общественной поддержки – это процесс, требующий тщательной подготовки, – считает председатель правления Казахстанского института общественного развития Нурбек Матжани.

По его словам, для успешного проведения выборов было сделано все необходимое. В стране насчитывается более 10 тыс. избирательных участков. Они полностью оборудованы, включая удобства для людей с ограниченными возможностями. В целом же для нашей страны крайне важно продолжение демократических преобразований.

Популярное

Все
Казахстан проиграл Словении в матче Евро-2024
73 тонны сырья для производства наркотиков перехватили полицейские Казахстана (видео)
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Казахстанец завоевал серебро на этапе Кубка мира по фристайл-могулу
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Находившихся в розыске граждан Узбекистана задержали в Астане
Неизвестную инфекционную болезнь обнаружили в Танзании
Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека
Материальный ущерб от землетрясений оценили власти Турции
Жанат Тусупбеков возглавил Федерацию тяжелой атлетики РК
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
В Семее нашли пропавшего мальчика
Ученые-энтузиасты Восточного Казахстана разработали географические атласы региона, не имеющие аналогов в стране
"Видим, что и людям, и кандидатам интересно участвовать в политической жизни Казахстана" – наблюдатели ПА ОДКБ
Причину смерти школьника расследуют в Алматинской области
Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке
Ерлан Карин встретился с руководством Миссии ПА ОБСЕ по наблюдению за выборами
Казахстан планирует провести крупный турнир по тяжелой атлетике перед ОИ-2028
Предварительные итоги выборов в Мажилис обнародовали в ЦИК
Совместную спецоперацию провели КНБ и ФСБ в трех городах Казахстана
Цену на сливочное масло удалось снизить финразведчикам и налоговикам в Атырау
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник
Меры по повышению доходов и качества жизни населения обсудили в  Жетысуской области

Читайте также

Доминирующее воздействие электорального сезона
Избранные народом депутаты должны поддерживать с избирателя…
Качественно новый состав
Модернизация не остановится

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]