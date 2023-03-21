Успех демократических реформ

В ходе встречи были обсуждены особенности прошедших 19 марта 2023 года выборов, а также была дана экспертная оценка происходящим системным изменениям в рамках политических реформ в Казахстане, которые повлияют на формирование нового Парламента.

По мнению спикеров, прошедшие выборы продемонстрировали повышение гражданской активности и политической культуры, важность конструктивных политических дебатов. Модернизация политических и электоральных институтов стала результатом проводимых в течение года в стране политических реформ. Эксперты отметили, что нынешняя политическая конкуренция позволит новым политическим партиям пройти в Мажилис Парламента.

В рамках сессии также отмечено, что для проведения честных и открытых выборов приняло участие свыше 700 международных наблюдателей, более 40 тыс. доверенных лиц от политических партий и кандидатов. Согласно их промежуточным отчетам и мнениям голосование было проведено прозрачно и в рамках закона.

– После 19 марта мы получим новый состав депутатского корпуса. Это уже будет другой уровень политических коммуникаций. Я думаю, что тон будут задавать депутаты, которые были избраны по одномандатным избирательным округам, потому что они непосредственно придут в представительные органы и будут представлять интересы своих регионов. Они, мне кажется, будут более активно взаимодействовать со своими избирателями, – сказал директор Центра актуальных исследований «Альтернатива», политолог Андрей Чеботарев.

Как он отмечает, статус политических партий в нашей стране серьезно повысился. Самое главное, что наше общество становится более политизированным и требовательным к власти. Конечно, наш Парламент будет в основном партийным. Смешанная система – 70% на 30% – позволяет думать, что партии в большей степени будут участвовать в законодательном процессе. К вопросу о самовыдвиженцах – им будет сложнее, но именно к ним приковано основное внимание избирателей и экспертов. Это их шанс. Время покажет, воспользуются ли они этим. Демонстрация новых лиц уже является свидетельством перезагрузки казахстанской политики. Важно, чтобы программы, которые были представлены кандидатами, не остались только на бумаге. Ведь во время агитации стало ясно, что кандидаты выявили системные проблемы, и, став депутатами, должны работать над их устранением.

– Думаю, что подготовка кандидатов к следующим выборам будет более тщательной и качественной. Как для победивших, так и для проигравших партий новый избирательный период должен начаться уже сейчас. Доверие людей к ним будет определяться их постоянной работой. Политические партии являются связующим звеном между властью и активистами гражданского общества. Стоит отметить, что новые партии отличаются от своих оппонентов программой, политической культурой и имид­жем. Формирование имиджа, подготовка программы с большой аналитической экспертизой, получение общественной поддержки – это процесс, требующий тщательной подготовки, – считает председатель правления Казахстанского института общественного развития Нурбек Матжани.

По его словам, для успешного проведения выборов было сделано все необходимое. В стране насчитывается более 10 тыс. избирательных участков. Они полностью оборудованы, включая удобства для людей с ограниченными возможностями. В целом же для нашей страны крайне важно продолжение демократических преобразований.