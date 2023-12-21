Успехи на кортах

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Дмитрий Норкин

Одиннадцать казахстанских теннисистов выступят на первом в 2024 году турнире Большого шлема в Австралии.

фото ktf.kz

На днях был опубликован заявочный лист Australian Open (14–28 января) и Juniors Australian Open (20–27 января) – один из четырех турниров Большого шлема.

Итак, в основной сетке одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии сыграют Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик, а в квалификации выступят Бейбит Жукаев и Денис Евсеев. В парном разряде честь Казахстана будут защищать Анна Данилина и Александр Недовесов. На Juniors Australian Open 2024 впервые в основной сетке будут играть Амир Омарханов и Асылжан Арыстанбекова, а в квалификацию попали Даниал Рахматуллаев и Виталий Зацепин.

О том, какие успехи в последние годы демонстрирует Казахстан в теннисе, рассказал исполнительный директор Федерации тенниса Казахстана и международный консультант по теннису Дэйв Майли:

«Казахстан, который до 2007-го мало ассоциировался с мировым теннисом, за последние годы добился таких значительных успехов, что некоторые называют это теннисным чудом. Однако секрет этого успеха крайне прост: эффективное использование ограниченных ресурсов и системный подход в подготовке и воспитании талантов.

Путь к теннисному триумфу начался в 2007 году, когда федерацию возглавил Булат Утемуратов – большой фанат тенниса. Он запустил проект по строительству теннисных центров по всей стране, и теперь Казахстан может гордиться 38 современными теннисными центрами и 364 кортами. Усилия главы местной федерации тенниса, который недавно был переназначен на должность вице-президента ITF, а также избран в совет директоров ITF, не только помогли сделать теннис в республике более доступным, но и заложили основу для более массовой и тщательной подготовки молодых талантов.

За это время подготовлены 300 тренеров и 500 инструкторов для работы с детьми, проводится более 200 турниров в год. Количество детей, играющих в теннис, выросло с 900 в 2007-м до более 30 000 в 2023 году, из них 3 500 наиболее талантливых имеют возможность тренироваться бесплатно, получать необходимую экипировку и поддержку для участия в турнирах.

Мы перенимаем лучшие мировые практики подготовки игроков, и поэтому для нас важно не конкретное место или страна, где тренируются наши спортсмены, а сама программа тренировок. Сегодня в каждой юниорской возрастной группе у нас есть как минимум 6–7 игроков, которые действительно талантливы и показывают хорошие результаты.

Я с большим оптимизмом смотрю на будущее казахстанских теннисистов. С 2010 года страна добилась значительных успехов в ведущих профессиональных турнирах, а также в Кубке Дэвиса и в Кубке Билли Джин Кинг. В стране уже сейчас функционирует система подготовки игроков топ-уровня, основанная на проверенных мировых стандартах.

Казахстан служит наглядным примером того, как можно за сравнительно небольшой промежуток времени добиться огромных результатов, и этот опыт уже необходимо перенимать и другим федерациям».

#турнир #Спорт #теннис #Австралия #Большой шлем

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