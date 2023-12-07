Устранить недочеты в оцифровке земельных ресурсов потребовал Смаилов

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Очередное заседание Комиссии по вопросам внедрения цифровизации под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось в правительстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Участники обсудили вопросы функционирования Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН), разработанного во исполнение поручения главы государства. Он призван обеспечить оперативное и прозрачное выделение свободных земельных участков, а также полный доступ граждан к информации о земельном фонде республики.

Согласно новым подходам, весь процесс предоставления земельных участков от выбора, заявления и регистрации переведен в электронный формат. Полностью пересмотрены все бизнес-процессы. В несколько раз сокращено количество необходимых шагов, срок оказания госуслуги при этом снизился с порядка 1 года до 30 дней.

В целом с 1 июля по 28 ноября посредством ЕГКН оказано более 1 млн услуг, в том числе выдано 238 тысяч кадастровых паспортов. Свыше 25 млн справок и сведений были получены без истребования от услугополучателей.

Вместе с тем в результате анализа выявлено, что не все загруженные акиматами цифровые данные соответствуют требованиям. В частности, требуется корректировка действующих генпланов и проектов детальной планировки (ПДП). Кроме того, на платформе отмечаются факты несвоевременного рассмотрения заявок и необоснованных отказов.

Премьер-министр подчеркнул, что все имеющиеся недочеты должны быть устранены в сжатые сроки, чтобы с 1 января 2024 года обеспечить качественное оказание соответствующих госуслуг исключительно в цифровом формате.

«Оцифровка как раз направлена на снижение коррупциогенности и сокращение объема некорректных данных, исключение фактов предоставления земельных участков по несоответствующим координатам. Все эти вопросы должны решаться в результате оцифровки», – сказал Алихан Смаилов.

Глава правительства обозначил необходимость усилить работу в данном направлении. Так, должна быть предусмотрена административная ответственность за несвоевременное рассмотрение заявок естественными монополистами. Наряду с этим уполномоченные госорганы должны утвердить формы выходных документов в рамках предоставления услуг в электронном виде, внести необходимые изменения в Правила проведения торгов и другие нормативно-правовые документы.

Премьер-министр подчеркнул, что работа по каждому региону будет находиться на мониторинге в рамках Инвестиционного штаба.

«Будем по каждому региону смотреть. Если с нового года будет буксовать выдача разрешений людям, мы будем наказывать вплоть до увольнения соответствующих ответственных лиц в регионах. Мы хотим сделать прозрачность, оцифровать эту госуслугу, а генпланы и ПДП не соответствуют актуальным сведениям. Поэтому в большинстве случаев автоматически выдаются отказы. Но я хочу специально подчеркнуть, что мы откатываться назад не будем. Будем идти вперед всё равно. Тех, кто тормозит этот процесс, просто будем увольнять. Других людей ставить, которые настроены выполнять свои функции должным образом», – сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что вопрос оцифровки земельных отношений прямым образом касается инвестиционного климата, соответственно, и запуска новых бизнес-проектов, и создания рабочих мест. Поэтому он имеет большое значение для дальнейшего развития экономики.

На заседании также рассмотрены вопросы разработки Единой информационно-аналитической системы по управлению водными ресурсами. В ней будут содержаться данные об имеющихся водоемах, орошаемых землях, объемах потребления воды сельхозпроизводителями и так далее. Кроме того, предусматривается функционал по подаче заявок на получение водных ресурсов.

Премьер-министр потребовал обеспечить запуск платформы в пилотном режиме до конца первого квартала 2024 года с дальнейшим выходом на промышленную эксплуатацию в течение сентября.

«Времени у нас нет. У нас большие потери водных ресурсов. А оцифровка – это один из реально работающих механизмов по экономии воды, более эффективному управлению ресурсами. Поэтому мы должны ускорить ввод этой платформы и работу по цифровизации водной отрасли в целом», – заключил он.

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