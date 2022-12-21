Устроиться на работу смогут больше казахстанцев предпенсионного возраста

Общество
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С 2023 года в проекте «Серебряный возраст» смогут принять участие казахстанцы от 50 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото: Kazpravda.kz

Как поделились в ведомстве, с 1 января 2023 года будет расширен контингент участников и период участия в проекте «Серебряный возраст», направленном на вовлечение в активные меры содействия занятости граждан предпенсионного возраста.

Пока же по действующим правилам в рамках проекта работодатель создает рабочие места для казахстанцев предпенсионного возраста (от 58 лет) с субсидированием от государства 50% установленного размера заработной платы, но не более 30 месячных расчетных показателей (МРП). При этом продолжительность работы составляет не более 12 месяцев.

«С начала 2023 года в контингент участников проекта «Серебряный возраст» будут включены безработные граждане старше 50 лет. Будет увеличен период участия до 36 месяцев, а также размер субсидий по зарплате участников.

Размер субсидий составит: за первый год работы – 70% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за второй год – 65% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за третий – 60% от размера зарплаты (но не более 30 МРП).

Кроме того, в рамках проекта появится возможность получить рабочее место по профессиям «индивидуальный помощник» и «социальный работник», – перечислили новшества в Минтруда.

Проектом «Серебряный возраст» планируется ежегодно охватывать не менее 15 тысяч человек.

 

 

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