Утечка аммиака произошла на фабрике в Таиланде

Часть пострадавших — без сознания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

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На ледовой фабрике в районе Банг Ламунг недалеко от Паттайи в Таиланде произошла утечка аммиака, пострадали 130 человек, сообщает Telegram-канал Shot.

«Многие жалуются на жжение в глазах и носу, а также чувство стеснения в груди. Что именно стало причиной утечки — неизвестно», — говорится в информации.

Сотрудники экстренных служб пообещали устранить последствия утечки в ближайшие два дня. Местным жителям посоветовали не выходить из дома и не открывать окна.