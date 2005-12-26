Утверждено Указом Президента Республики Казахстан от 7 ноября 2005 года, № 1666

Нормативные правовые акты
144
Положение о юбилейной медали «Казахстан Республикасынын Парламентiне 10 жыл» 1. Юбилейной медалью «Казахстан Республикасынын Парламентiне 10 жыл» (далее — юбилейная медаль) награждаются граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в развитие и становление казахстанского парламентаризма, из числа государственных и общественных деятелей, служащих, работников бюджетных организаций и производственной сферы. 2. Представления к награждению юбилейной медалью вносятся Президенту Республики Казахстан председателями палат Парламента, Правительством, Конституционным советом, Верховным судом, министерствами, иными центральными государственными органами Республики Казахстан, акимами областей, городов Астаны и Алматы, а также общественными объединениями. 3. Юбилейная медаль вручается Президентом Республики Казахстан, а также от имени и по поручению Президента Республики Казахстан ее могут вручать: 1) государственный секретарь Республики Казахстан; 2) председатели палат Парламента Республики Казахстан; 3) акимы областей, городов Астаны и Алматы; 4) иные должностные лица. 4. Вручение юбилейной медали производится в торжественной обстановке и вручается награжденному лично. Перед вручением оглашается указ Президента Республики Казахстан о награждении. 5. Каждому награжденному одновременно с вручением юбилейной медали выдается соответствующее удостоверение. 6. О произведенном вручении юбилейной медали составляется протокол установленной формы. Он скрепляется подписью лица, вручившего медаль, и печатью органа, производившего вручение, и направляется в Администрацию Президента Республики Казахстан. 7. Юбилейная медаль носится на левой стороне груди. При наличии государственных наград она располагается после них. 8. Учет произведенных награждений, а также отчетность о ходе вручения юбилейных медалей ведутся Администрацией Президента Республики Казахстан.

Популярное

Все
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Он жизнь свою Отчизне посвятил
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Сносить нельзя оставить
Скоро на экраны выйдет продолжение культового фильма «Менің атым – Қожа»
Фронтовик дал бата гвардейцам
Создать устойчивую экосистему
Моя профессия – мое будущее
А за весною спешит лето...
Как укрощается сталь
От сердца к сердцу
Когда отходы превращаются в доходы
Браконьеры наносят огромный ущерб
Танцующие тени степей
Основа стабильного будущего
Любые конфликты можно разрешить за столом переговоров
Возраст спорту не помеха
Молодежь продвигает экологические инициативы
Без коррупционных рисков
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Дженерики, замещающие импорт
Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске
Картофель по 1340 тенге хотел купить ясли-сад в Павлодаре
Приоритеты климатической повестки
Саудовская Аравия готова принять переговоры о мире в Украине
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Взрыв на шахте имени Костенко: 10 человек предстанут перед судом
Зеленский заблокировал сделку Трампа о природных ресурсах
В каком размере получают пособия по уходу за ребенком в Казахстане
Усилить потенциал страны
Односменка стала реальностью
Казахстанские спортсмены впервые завоевали два исторических золота на Азиаде
Бейбит Жукаев впервые выиграл «Челленджер» в парном разряде
Прагматичный подход – основной принцип модернизации
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК

Читайте также

Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнени…
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнени…
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики …
Закон Республики Казахстан О ратификации Марракешского дого…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]