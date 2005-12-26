Утверждено Указом Президента Республики Казахстан от 7 ноября 2005 года, № 1666 Нормативные правовые акты 144

Положение о юбилейной медали «Казахстан Республикасынын Парламентiне 10 жыл» 1. Юбилейной медалью «Казахстан Республикасынын Парламентiне 10 жыл» (далее — юбилейная медаль) награждаются граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в развитие и становление казахстанского парламентаризма, из числа государственных и общественных деятелей, служащих, работников бюджетных организаций и производственной сферы. 2. Представления к награждению юбилейной медалью вносятся Президенту Республики Казахстан председателями палат Парламента, Правительством, Конституционным советом, Верховным судом, министерствами, иными центральными государственными органами Республики Казахстан, акимами областей, городов Астаны и Алматы, а также общественными объединениями. 3. Юбилейная медаль вручается Президентом Республики Казахстан, а также от имени и по поручению Президента Республики Казахстан ее могут вручать: 1) государственный секретарь Республики Казахстан; 2) председатели палат Парламента Республики Казахстан; 3) акимы областей, городов Астаны и Алматы; 4) иные должностные лица. 4. Вручение юбилейной медали производится в торжественной обстановке и вручается награжденному лично. Перед вручением оглашается указ Президента Республики Казахстан о награждении. 5. Каждому награжденному одновременно с вручением юбилейной медали выдается соответствующее удостоверение. 6. О произведенном вручении юбилейной медали составляется протокол установленной формы. Он скрепляется подписью лица, вручившего медаль, и печатью органа, производившего вручение, и направляется в Администрацию Президента Республики Казахстан. 7. Юбилейная медаль носится на левой стороне груди. При наличии государственных наград она располагается после них. 8. Учет произведенных награждений, а также отчетность о ходе вручения юбилейных медалей ведутся Администрацией Президента Республики Казахстан.