Утверждены ставки таможенных сборов за транзитные декларации

Правительство Казахстана 2 августа 2023 года приняло постановление, где утверждены ставки таможенных сборов, взимаемых органами государственных доходов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

Фото: gov.kz

Постановление вводится в действие с 15 августа 2023 года.

Таможенные сборы – это обязательные платежи, которые таможенные органы взимают за таможенные операции, связанные с выпуском товаров, таможенным сопровождением транспорта, и иные действия.

«В связи с ежегодной индексацией затрат органов госдоходов ставки таможенных сборов установлены в месячных расчетных показателях (МРП).

Постановлением установлена нулевая ставка таможенного сбора при декларировании экспресс-грузов и товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, а также когда в качестве декларации на товар в орган государственных доходов представляется письменное заявление или перечень товаров вместе с транспортными (перевозочными), коммерческими и (или) товаросопроводительными документами.

Постановление предусматривает и взимание таможенного сбора при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита», – пояснили в Минфине.

Таможенный сбор за таможенное декларирование товаров уплачивается до или одновременно с подачей таможенной декларации.