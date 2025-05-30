«Уважаемый страус...»
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Ну вот опять: человекообразный решил показать, кто главный в зоопарке. И речь совсем не про гориллу или шимпанзе. Житель (может, и гость) южного мегаполиса прикопался к страусу, мирно гулявшему по своему вольеру. Думаете, угостить чем-то вкусненьким хотел? Если бы! Не знаю, что должно быть в голове у человека, чтобы преодолеть ограждение, свеситься вниз и пнуть большую птицу. Опилки? Они были в голове Винни-Пуха, и, мне кажется, сказочный медвежонок все равно не додумался бы до такого, как сейчас говорят, кринжа.