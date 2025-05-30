А товарищ додумался! Пнув животное, двуногий преспокойненько отправился геройствовать дальше: дразнил зверей в клетках, стучал по прутьям. Наверное, если бы тигры могли, они бы покрутили пальцем у виска… Кстати, о тиграх. Именно им комментаторы видео предложили скормить сумасброда. Правда, кто-то добавил, что благородные хищники такое есть не стали бы…

Можно, конечно, предположить, что у мужчины (а это не глупый подросток, а здоровый дядька) что-то с головой, натурально. Второй ва­риант – «герой» был пьян. Оправдывает ли это его? Сомне­ваюсь. Больно уж ловко он добрался до страуса – на нетрезвую голову можно было бы убиться, перелезая через барьер.

Благо в комментариях не нашлось ни одного, кто оправдал бы поступок этого человека. «Не тех мы держим в клетках», – самое популярное мнение. Печалит другое: ведь в самом зоопарке никто не воспрепятствовал хулигану. Снять сняли, и за это спасибо: может, кто увидит себя со стороны и не поступит так же. Но ведь не сообщили сотрудникам зоо­парка, не сделали внушение сами. Верю, что побоялись: если у человека хватает мозгов (вернее, не хватает), чтобы вступать врукопашную с дикими животными, то что ему стоит почесать кулаки о того, кто решит сделать замечание?

А потом мы спрашиваем: откуда в детях жестокость? Да все оттуда же: хулиган пришел в зоопарк с семьей, это видно на кадрах. Достойный пример показал своим детям, чего уж. До страусов они пока, может, и не доберутся, а вот до уличных собак и кошек – запросто. А что такого, папа же так делает, он плохому не научит! А в школе потом учителя могут хоть головой о стену биться, но так и не донесут до школяров, что животных обижать нельзя.

Сейчас шымкентский зоопарк ищет главного персонажа ролика. Но как-то без рвения: «При необходимости мы обратимся в правоохранительные органы». «При необходимости» – это как? Вашу птицу буквально отлупили, поиздевались над остальными обитателями – это уже тянет на жестокое обращение с животными. И даже если учесть, что животные (даже домашние) в Казахстане до сих пор считаются в лучшем случае чьим-то имуществом, то наказание быть должно – птица-то не бесхозная! Я уж не прошу взять в пример Новую Зеландию, где животных признали разумными существами, юридически уравняв их разум с разумом человека.

А представьте, как было бы здорово: нашли беспредельщика и обязали его официально извиниться перед страусом! Сидит он и пишет: «Уважаемый страус, прошу простить меня за мое недостойное разумного существа поведение. Обе­щаю: впредь такого не повторится!»

И чтобы страус для закрепления урока ему пинка дал...