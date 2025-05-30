«Уважаемый страус...»

Колонка обозревателя
65
Елена Левкович

Ну вот опять: человекообразный решил показать, кто главный в зоопарке. И речь совсем не про гориллу или шимпанзе. Житель (может, и гость) южного мегаполиса прикопался к страусу, мирно гулявшему по своему вольеру. Думаете, угостить чем-то вкус­неньким хотел? Если бы! Не знаю, что должно быть в голове у человека, чтобы преодолеть ограждение, свеситься вниз и пнуть большую птицу. Опилки? Они были в голове Винни-Пуха, и, мне кажется, сказочный медвежонок все равно не додумался бы до такого, как сейчас говорят, кринжа.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

А товарищ додумался! Пнув животное, двуногий преспокойненько отправился геройствовать дальше: дразнил зверей в клетках, стучал по прутьям. Наверное, если бы тигры могли, они бы покрутили пальцем у виска… Кстати, о тиграх. Именно им комментаторы видео предложили скормить сумасброда. Правда, кто-то добавил, что благородные хищники такое есть не стали бы…

Можно, конечно, предположить, что у мужчины (а это не глупый подросток, а здоровый дядька) что-то с головой, натурально. Второй ва­риант  – «герой» был пьян. Оправдывает ли это его? Сомне­ваюсь. Больно уж ловко он добрался до страуса – на нетрезвую голову можно было бы убиться, перелезая через барьер.

Благо в комментариях не нашлось ни одного, кто оправдал бы поступок этого человека. «Не тех мы держим в клетках», – самое популярное мнение. Печалит другое: ведь в самом зоопарке никто не воспрепятствовал хулигану. Снять сняли, и за это спасибо: может, кто увидит себя со стороны и не поступит так же. Но ведь не сообщили сотрудникам зоо­парка, не сделали внушение сами. Верю, что побоялись: если у человека хватает мозгов (вернее, не хватает), чтобы вступать врукопашную с дикими животными, то что ему стоит почесать кулаки о того, кто решит сделать замечание?

А потом мы спрашиваем: откуда в детях жестокость? Да все оттуда же: хулиган пришел в зоопарк с семьей, это видно на кадрах. Достойный пример показал своим детям, чего уж. До страусов они пока, может, и не доберутся, а вот до уличных собак и кошек – запросто. А что такого, папа же так делает, он плохому не научит! А в школе потом учителя могут хоть головой о стену биться, но так и не донесут до школяров, что животных обижать нельзя.

Сейчас шымкентский зоопарк ищет главного персонажа ролика. Но как-то без рвения: «При необходимости мы обратимся в правоохранительные органы». «При необходимости» – это как? Вашу птицу буквально отлупили, поиздевались над остальными обитателями – это уже тянет на жестокое обращение с животными. И даже если учесть, что животные (даже домашние) в Казахстане до сих пор считаются в лучшем случае чьим-то имуществом, то наказание быть должно – птица-то не бесхозная! Я уж не прошу взять в пример Новую Зеландию, где животных признали разумными существами, юридически уравняв их разум с разумом человека.

А представьте, как было бы здорово: нашли беспредельщика и обязали его официально извиниться перед страусом! Сидит он и пишет: «Уважаемый страус, прошу простить меня за мое недостойное разумного существа поведение. Обе­щаю: впредь такого не повторится!»
И чтобы страус для закрепления урока ему пинка дал...

Все колонки автора
#Шымкент #зоопарк #герои #поступок #страус

Популярное

Все
«Уважаемый страус...»
О таком раньше и не мечтали
Голубой вагон бежит, качается
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
В Пекине звучал кюй «Әлқисса»
Бектенову представили подходы по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
В Жастаре построили ферму XXI века
Новые спортивные объекты появятся в Атырау
Трамп заявил о росте ожирения среди американских детей
Тайна массового захоронения динозавров у «Реки Смерти»: учёные ближе к разгадке
Расследование крушения самолета AZAL под Актау перешло на новый этап
В Павлодаре из-за пожара в такси пострадали четыре человека
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Токаев произвел ряд назначений
Досаев покинул должность акима Алматы
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области

Читайте также

Учитель нас проводит до угла…
В предвкушении
Что есть справедливость?
Ужас, какие милые

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]