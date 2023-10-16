Узбекистан: политико-правовые приоритеты административной реформы и механизмы ее реализации

Политика
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Мухсина Хусанова, заместитель руководителя Департамента АРГОС

Административная реформа является одной из центральных тем в дискурсе управления, выступая в качестве стержня, который стремится интегрировать развивающиеся правовые доктрины с административной практикой. Путь к реформе, основанный на исторических предпосылках, правовых парадигмах и социально-экономической динамике, характеризуется как преемственностью, так и изменениями.

Узбекистан в своем стремлении к административным преобразованиям является свидетельством такого сложного взаимодействия прошлого, настоящего и будущего. Перемещаясь по бурному морю глобальных тенденций, национальных императивов и присущих им системных проблем, страна старается создать современную, эффективную и оперативную модель «умного» управления.

Важность принятия решения об административной реформе заключалась в том, что уровень жизни в республике напрямую зависит от качества госуправления и институтов.

По инициативе главы государства были проведены масштабные административные реформы, направленные на создание эффективной системы управления, что считается важным условием становления Нового Узбекистана.

В частности, в соответствии с указом и постановлением Президента Узбекистана «О мерах по реализации административных реформ Нового Узбекистана» и «O мерах по эффективной организации деятельности республиканских органов исполнительной власти в рамках административных реформ Нового Узбекистана» определен ряд важных задач по формированию компактной системы государственного управления, упрощению процессов принятия решений, повышению ответственности руководителей и обеспечению результативности их деятельности.

С 1 января 2023 года количество самостоятельно действующих республиканских органов исполнительной власти сокращено с 61 до 28, в том числе количество министерств – с 25 до 21.

Штат органов исполнительной власти, включая руководящий состав, сокращен на 30 процентов, 24 государственных органа поменяли свою организационную подчиненность.

Предлагаемое сокращение числа независимых органов исполнительной власти и министерств свидетельствует о переходе к консолидации, подчеркивающей большую согласованность и координацию в управлении. Решение о полном упразднении ведомств подчеркнуло стремление избавиться от избыточности и обеспечить четкое, ясное и обоснованное назначение каждой административной структуры.

Предусмотренное сокращение персонала, особенно в органах исполнительной власти, не было сделано лишь в целях экономии. Это был стратегический шаг, направленный на создание более гибкой и маневренной бюрократии. В дополнение к этому была введена справедливая система оплаты труда – важный шаг, свидетельствующий о том, что качество управления неразрывно связано с мотивацией, вознаграждением и моральным состоянием административного персонала.

В результате реформ министрам предоставляется независимость и ряд полномочий по распределению государственных единиц, формированию структур и структурных подразделений, реализации кадровой политики в системе. Это означает, что усиливается ответственность каждого руководителя за конечный результат.

Повышена политическая ответственность министров, проекты постановлений Правительства, важные социально-экономические вопросы, связанные с жизнью страны, переданы в коллегиальную систему при их непосредственном участии.

Также создана система, согласно которой главы исполнительной власти республики берут на себя ответственность за эффективное и целевое использование выделенных средств.

Если ранее в республике существовало шесть форм исполнительной власти, таких как министерство, государственный комитет, комитет, агентство, инспекция, центр, то теперь определены только организационные формы – министерства, комитеты, агентства и инспекции. Кроме того, впервые установлены конкретные требования, характеризующие правовой статус органов исполнительной власти республики.

Создана информационная онлайн-система «Государственные функции», позволяющая вести единый реестр функций исполнительной власти республики. В его рамках проведен системный анализ механизмов реализации функций органов исполнительной власти, а также финансовых и кадровых ресурсов. В результате было решено сократить их как минимум на 10 процентов.

Определены единые требования к формированию структурных подразделений и введению должностей в органах исполнительной власти республики – министерствах, комитетах, агентствах и инспекциях.

Административная реформа в Узбекистане – это сложный процесс, требующий комплексного подхода и четкого понимания целей и задач. Несмотря на уже осуществленные изменения, работа по оптимизации системы государственного управления продолжается. Только совмещение теоретических основ и практического опыта позволит достичь наилучших результатов в данном направлении.

#политика #Узбекистан

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