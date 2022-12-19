Ужесточить процедуру выдачи онлайн-кредитов предлагают в Казахстане

Технологии
Диасов Ораз
корреспондент

Как отметил министр, у телефонных мошенников остается возможность использовать номера телефонов казахстанцев за рубежом.

Фото: Kazpravda.kz

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в ходе правительственного часа в Мажилисе предложил ужесточить формат возможной выдачи кредитов через онлайн-инструменты. Тогда как сегодня, отметил он, для получения кредита достаточно просто продиктовать код из присланного сообщения и получить кредит в миллион тенге, передает корреспондент Каzpravda.kz.

На сегодня, по словам Мусина, у телефонных мошенников остается возможность использовать номера телефонов казахстанцев: вывозить их за рубеж и оттуда через роуминг использовать.

«Что мы предлагаем? Помимо того, чтобы просто загружать операторов сотовой связи, так как мы не имеем права не принимать звонки из других стран, тут, наверное, надо нам с банками второго уровня проработать вопрос так, чтобы невозможно было ответом на одно SMS оформить кредит. Мы предлагаем трехфакторную аутентификацию – это биометрическая идентификация в обязательном порядке, SMS - как второй фактор, и третий - чтобы это все подписывалось ЭЦП», - сказал министр.

Он добавил, что министерство намерено совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проработать вопрос так, чтобы «они все-таки ужесточили формат возможной выдачи кредитов через онлайн-инструменты».

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