Фото: Госкорпорация "Правительство для граждан""
Транспорт
Ужесточить требования к сдаче экзамена на права предлагают в Казахстане

Государственная корпорация «Правительство для граждан» выявила более 200 нарушений при выдаче водительских прав, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

За первое полугодие 2022 года департамент внутренней безопасности «Правительства для граждан» выявил более 200 правонарушений. В основном это были попытки использования технических средств при сдаче экзамена на права. Использовались скрытая камера и мини-наушники, по которым экзаменуемый получал правильные ответы от своих «помощников».

«Еще один способ для сдачи экзамена – использование специального человека-«стрелка». Знающий Правила дорожного движения человек собирал группу из нескольких людей, которые хотели незаконно получить права. Главный человек, которого называют «стрелком», обучает свою группу специальному языку жестов и действий. В день экзамена «стрелок» вместо со своими подопечными заходят в кабинет, где «стрелок», глядя на соседний монитор, подсказывает правильный ответ с помощью стука, кашля и даже зевания. За один заход так можно «вытянуть» до пяти человек», – рассказали о незаконных схемах в госкорпорации.

Во второй половине 2021 года госкорпорация ввела новые требования для сдачи экзаменов на права – внедрена биометрическая система при прохождении теоретического экзамена, установлены металлоискатели и новая GPS-система на автодромах.

И если за семь месяцев 2021 года казахстанцам было выдано 84 949 первичных водительских удостоверений, то после введения новых требований за аналогичный период 2022 года было выдано 46 585. Показатель снизился на 45,16%, озвучили цифры в «Правительстве для граждан».

«По этой причине недобросовестные клиенты стали использовать эту ситуацию в корыстных целях. Департаментом внутренней безопасности госкорпорации на постоянной основе ведется работа по выявлению и пресечению новых коррупционных схем, связанных с деятельностью автоЦОНов.

Добавим, что согласно регламенту госкорпорации, после каждого выявленного случая нарушений или использования технических средств во время экзамена сотрудником автоЦОНа вызывалась полиция, составлялся акт, и результаты экзаменов аннулировались», – отметили здесь.

Из-за некоторых нормативных пробелов нарушители, использующие технические средства, и «стрелки» могут ежедневно приходить и «сдавать» экзамены.

«В этой связи госкорпорация инициировала перед Министерством внутренних дел внесение изменений в Правила в части ужесточения требований сдачи экзамена, позволяющих отстранить на 6 месяцев нарушителей и всех, кто не смог получить права с трех попыток.

Пока изменения не внесены «стрелков» пересаживают за отдельные компьютеры и тщательно проводят досмотр. Адреса штаб-квартир «стрелков» и 16 материалов с полной информацией официально переданы в правоохранительные органы», – сообщили в «Правительстве для граждан».

В настоящее время все сотрудники автоЦОНа, подозреваемые в участии в незаконной выдаче водительских удостоверений, на время разбирательства отстранены от работы, добавили здесь.

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