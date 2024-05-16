Основное ЕНТ стартовало в 14-ти регионах Казахстана

Впервые за несколько лет изменилась комбинация профильных дисциплин, которую абитуриенты выбирают чаще всего

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 14-ти регионах Казахстана стартовало основное Единое национальное тестирование. В шести регионах, где произошли паводки, ЕНТ начнется 25 мая. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК Болатбек Абдрасилов на пресс-конференции на площадке СЦК, передает Kazpravda.kz.

Он напомнил, что ЕНТ проводится 5 раз в год: 3 раза – платно. А в основном ЕНТ абитуриенты получат возможность участвовать в конкурсе грантов.

«В этом году абитуриенты сдают основное ЕНТ дважды. На сегодня принято около 330 тысяч заявлений. 181 тыс. абитуриентов изъявили желание участвовать в тестировании», – сказал Болатбек Абдрасилов.

Формат тестирования остался прежним. Абитуриенты сдают тесты по трем обязательным и двум предметам по выбору.

Количество заданий ЕНТ также остается неизменным - всего 120 вопросов, на которые отводится 4 часа.

На сегодня 16% абитуриентов выбрали предметы «математика - физика», более 16% – «биология - химия», 13% – «творчество», 11% – «математика - информатика».

Директор НЦТ отметил, что впервые за несколько лет изменилась комбинация профильных дисциплин, которую абитуриенты выбирают больше всего – «биология - химия».