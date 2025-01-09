В 2024-м «Казахфильм» провел реконструкцию восьми картин

Бобины с оригиналами этих картин хранятся в Госфильмофонде России, в специально построенном в советскую бытность хранилище на улице Белые Столбы в Москве. Как сообщила кинопродюсер Майра Карсакбаева, инициировавшая в свое время возвращение классики казахского кино на родину, картины, произведенные на киностудии «Казахфильм» до 1991 года, считаются сейчас культурным наследием РФ. Впрочем, как и картины других союзных республик, так как на родине их было негде хранить. Все негативы, позитивы, киноплакаты, монтажные листы, сценарии, отзывы прессы и фотографии кинозвезд – это документы, особо ценные для истории.

Сегодня по договоренности между двумя странами в цифровой формат казахские картины переводятся в России, а саму рес­таврацию делают в Казахстане.

– Эти материалы настолько ценны, что хранители фонда готовы оказывать помощь с оцифровкой, но только в стенах Госфильмофонда силами своих специалистов, – сказала продюсер.

Напомним, проект по оцифровке и реставрации фильмов из золотого фонда казахского кино стартовал в 2022 году. За это время обработано 14 фильмов, включая анимационные ленты «Ақсақ құлан» и «Мудрость и богатство». Теперь зрители могут посмотреть в хорошем качестве «Қыз Жібек», «Көксерек», «Меня зовут Кожа», «Легенду о матери», «Атамекен», «Алдар-косе» и другие известные картины.

– Требования перед реставраторами уже оцифрованных лент ставятся высокие, чтобы не испортить картину, – говорит начальник отдела киноматериалов и обработки пленки АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова Баян Кенес. – Она должна оставаться в исходном пленочном характере, сохранить, в частности, зернистость пленки и атмосферу времени. Специалисты удаляют не только различные пятна, но и работают со светокоррекцией, уделяют большое внимание звуку. Каждый треск, попавший на пленку, проходит тщательную проверку. Поэтому на реставрацию только «Қыз Жібек» ушло три месяца.

Каждая из 14 оцифрованных и отреставрированных картин внес­ла огромный вклад в развитие национального кинематографа. У них есть своя история, достойная того, чтобы создать фильм о фильме. Отметивший недавно свое 60-летие фильм «Меня зовут Кожа», на котором воспитано не одно поколение казахстанцев, в числе других престижных наград первым среди казахстанских лент был отмечен поощрительным призом Каннского кинофестиваля. Сегодня многие из тех, кто был задействован в картине, уже ушли из жизни: «казахский кинематографический папа» Абдулла Карсакбаев, умевший, как никто другой, работать с юными актерами, народные артисты Бикен Римова, Кененбай Кожабеков, композитор Нургиса Тлендиев...

Кадр из фильма "Меня зовут Кожа"

Историко-романтическая драма «Қыз Жібек» отметила в прошлом году 55-летие выхода на экраны. Исполнительница главной роли Меруерт Утекешева достойно встретила этот юбилей: она, взяв на себя функции генерального продюсера, вместе с режиссером Алмой Утекешевой сняла картину о картине, которая принесла славу казахскому кино. «Қыз Жібек» купили многие страны мира, режиссер Султан Ходжиков был удостоен Госпремии. Но до этого, воюя за каждый метр пленки, заработал инфаркт. Надо сказать, что эта картина изначально рождалась тяжело. Директор «Казахфильма» Камал Смаилов повез на утверждение в Москву три сценария. Один из них забраковали. Поскольку отказ стоил «Казахфильму» годового бюджета, он вспомнил о киносценарии «Гакку», написанном Габитом Мусреповым, который в конечном итоге и утвердили.

Другой оцифрованный и отрес­таврированный фильм – комедия «Ангел в тюбетейке» Шакена Айманова. Прототипа главного героя режиссер встретил в доме своего младшего брата, оперного певца и киноактера Каукена Кенжетаева.

Айнакуль-апа, мать его жены Шабал Бейсековой, очень хотела женить своего младшего сына – молчуна и тихоню Сакко. И она действительно искала для него невесту по всем алматинским девичьим общежитиям. Сакко, самый младший и самый любимый сын, родился, когда отца, убежденного коммуниста, уже арестовали как врага народа. Репрессированный прокурор Акмолинской области передал на волю, чтобы младенцу дали имя Сакко. Оно было выбрано не случайно. В СССР в те годы активно обсуждался судебный процесс над североамериканскими рабочими итальянского происхождения Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти. Ванцетти в семье уже был, это имя носил старший брат Сакко.

Когда Каукен рассказал о проделках тещи брату, того это настолько развеселило, что скоро появился фильм «Ангел в тюбетейке». К слову, человек, имя которого носит национальная киностудия, никогда не снимал в своих картинах брата, в доме которого зародился сюжет бессмертной комедии. Зато Каукен Кенжетаев был любимым актером своего друга – режиссера Мажита Бегалина. Он снял его в двух своих фильмах – «Песнь о Маншук» и «За нами Москва».

2024-й стал, благодаря новым технологиям, успешным и для казахской анимации. В новом году на экраны выйдет 13-серийный мультфильм «Бокашпен Токаш». По словам искусствоведа Ерлана Толеутая, этот продукт, сделанный с помощью качественных современных технологий, поднимет уровень национальной анимации.

Работа по реставрации фильмов также будет продолжена в 2025-м. Остается добавить, что все оцифрованные и отреставрированные картины были коммерчески успешными. К примеру, первый казахский боевик «Погоня в степи» Абдуллы Карсакбаева в первые две недели проката в одной только Москве собрал 17 млн зрителей, картину «Меня зовут Кожа» за 60 лет со дня выхода на экран посмотрели около 100 млн зрителей. Из них 30 млн – в первый месяц проката по всем союзным республикам.