В 497 км от Алматы произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 497 км на юго-западе от Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на данные Государственного учреждения "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки Министерства науки и образования Республики Казахстан" (ГУ "СОМЭ КН МОН РК").
Толчки были зафиксированы сегодня, 4 июля, в 08 час. 24 мин. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 км.
Энергетический класс землетрясения составил 11,2. Эпицентр расположен на границе Кыргызстана, Таджикистана и Китая.
