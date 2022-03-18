Транспорт , Общество
Отменены рейсы в аэропорт Актобе
Елисеева Екатерина
корреспондент

Авиакомпании Air Astana и SCAT отменили все рейсы в Актобе в связи закрытием аэропорта, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Важная информация для пассажиров! Рейсы в Актобе отменены с 17 марта по 17 апреля в связи c закрытием аэропорта", – говорится в сообщении Air Astana. 

По данным авиакомпании, пассажиры могут бесплатно перебронировать билеты на доступные рейсы до 31 мая 2022 года; оформить полный возврат билетов по месту приобретения.

"В связи с закрытием аэропорта города Актобе по причине проведения ремонтных работ авиакомпания SCAT вынуждена отменить все рейсы в этом направлении до 31 марта включительно. Пассажиры отмененных рейсов могут получить 100% возврат стоимости билета по месту приобретения. Либо перебронировать перелет на другие даты", – сообщили в авиакомпании. 

Ранее сообщалось, что эксплуатация взлетно-посадочной полосы аэропорта города Актобе приостанавливается с 17 марта 2022 года.

"В ходе осмотра местами были обнаружены дефекты состояния взлетно-посадочной полосы, шелушение аэродромных плит, сколы, отслаивание мастики. Учитывая несоответствие установленным требованиям, а также приоритет в части безопасности полетов для граждан, Авиационной администрацией Казахстана принято решение о приостановлении эксплуатации ВПП аэродрома Актобе с 17 марта текущего года до устранения нарушений", – отметили в пресс-службе Комитета гражданской авиации.

 

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Происшествия , Общество , Видеогалерея
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на в…
Происшествия , Общество , Видеогалерея
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 6…
Правительство , Общество
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не остан…
Общество , Видеогалерея
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайск…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021