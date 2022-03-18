Авиакомпании Air Astana и SCAT отменили все рейсы в Актобе в связи закрытием аэропорта, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Важная информация для пассажиров! Рейсы в Актобе отменены с 17 марта по 17 апреля в связи c закрытием аэропорта", – говорится в сообщении Air Astana.

По данным авиакомпании, пассажиры могут бесплатно перебронировать билеты на доступные рейсы до 31 мая 2022 года; оформить полный возврат билетов по месту приобретения.

"В связи с закрытием аэропорта города Актобе по причине проведения ремонтных работ авиакомпания SCAT вынуждена отменить все рейсы в этом направлении до 31 марта включительно. Пассажиры отмененных рейсов могут получить 100% возврат стоимости билета по месту приобретения. Либо перебронировать перелет на другие даты", – сообщили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что эксплуатация взлетно-посадочной полосы аэропорта города Актобе приостанавливается с 17 марта 2022 года.

"В ходе осмотра местами были обнаружены дефекты состояния взлетно-посадочной полосы, шелушение аэродромных плит, сколы, отслаивание мастики. Учитывая несоответствие установленным требованиям, а также приоритет в части безопасности полетов для граждан, Авиационной администрацией Казахстана принято решение о приостановлении эксплуатации ВПП аэродрома Актобе с 17 марта текущего года до устранения нарушений", – отметили в пресс-службе Комитета гражданской авиации.