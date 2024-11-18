В Академии Национальной гвардии МВД РК открыли новую казарму

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В Петропавловске состоялось торжественное открытие новой казармы Академии Национальной гвардии МВД РК 

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В церемонии открытия новойказармы поздравительной речью выступили аким СКО Гауез Нурмухамбетов и заместитель Министра внутренних дел РК - Главнокомандующий Национальной гвардии генерал-майор Ансаган Балтабеков.

В данном мероприятии приняли участие заместители Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майор Бауржан Абжанов и полковник Еркебұлан Хамидуллин, а также командующий региональным командованием «Орталық» генерал-майор Сакентай Шекарбеков и представители взаимодействующих органов.

Красную ленту казармы в соответствии с традицией разрезали Глава региона и Главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан.

- Казарма нового типа уютная, современная, продуманная до мелочей. Вы знаете, это место не просто стены и крыша. Это не просто здание, а ваш новый дом на время учебы. Всё это сделано с заботой, с душой. Желаю вам успехов в учебе, чтобы вы стали настоящими профессионалами своего дела. Наша страна рассчитывает на вас, - подчеркнул аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов.

- Мы стали свидетелями открытия новой казармы для будущих офицеров, которые являются основой безопасности и стабильности нашей страны. Здесь созданы все условия для обучения и службы. Уверен, что курсанты Академии смогут воспользоваться этими возможностями и, сочетая знания с дисциплиной, будут преданно служить Родине, - отметил генерал-майор Ансаган Балтабеков.

После чего почетные гости во главе с акимом области и Заместителем министра внутренних дел осмотрели жилые казармы и учебные корпуса Академии, которая за 27 лет своей истории подготовила более 4 тысяч офицеров. Они побывали в кабинетах командования и управления, посетили кафедры учебного заведения, магистратуру и факультет дополнительного образования, где узнали о задачах по углублению знаний, получению новых профессиональных навыков и развитию деловых качеств военных специалистов.

Делегацию сопровождал начальник Академии Национальной гвардии Республики Казахстан МВД РК полковник Артур Токушев.

Хотелось сказать, что в казармах предусмотрены спальни, тренажерные залы, бытовые комнаты, комнаты для отдыха, раздевалки,современные душевые, санузлы, комнаты хранения оружия и боеприпасов и учебные классы. Все помещенияпостроены в едином стиле и оснащены всем современным техническим оборудованием.

Гости также посетили музей Академии, где были представлены экспозиции, отражающие ее историю и повседневную жизнь. Затем они ознакомились с ходом строительства других объектов Академии.

А в клубе военно-учебного заведения Ансаган Скендерович провел встречу с командованием, профессорско-преподавательским составом и с личным составом Академии.

В завершение мероприятия Главнокомнадующий подчеркнул значимость Академии для Национальной гвардии, выразил благодарность личному составу за вклад в воспитание будущих защитников страны и их самоотверженную работу на образовательном фронте.

#Нацгвардия #казарма

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