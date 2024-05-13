В Акмолинской области планируют до осени обеспечить жильем пострадавших от паводков

Паводки
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В Акмолинской области продолжается работа по обеспечению жильем населения, пострадавших от паводка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Акмолинской области

Сегодня обладателями жилья стали 27 семей из Атбасарского района и 12 семей из города Кокшетау.

Ключи в торжественной обстановке вручил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Руководитель региона поздравил новоселов, пожелал тепла и уюта на новом месте.

«Президент страны определил приоритетной задачей заботу о людях, пострадавших от бедствия. И сегодня, в рамках исполнения поручения главы государства, мы продолжаем вручать ключи от квартир гражданам, чьи дома пострадали от природной стихии и стали непригодными для жилья. Помимо этого, нами принимаются все меры по возмещению ущерба, выплатам единовременной помощи и многое другое. Предстоит большая работа по восстановлению домов, поврежденной инфраструктуры», - подчеркнул М. Ахметжанов.

В числе тех, кто получил ключи, жительница села Борисовка Наталья Заика. Новый дом многодетная мать выбрала в безопасном от подтопления месте.

«В первые же дни после трагедии мы ощутили помощь и заботу со стороны всех государственных органов. Хочу выразить слова благодарности президенту Казахстана Касым - Жомарту Токаеву  за то, что так оперативно были приняты решения по пострадавшим», - поблагодарила Н. Заика.

Ключи от квартир также получили взамен утраченного из-за весенней стихии пострадавшие 13 семей в Кокшетау.

Напомним ранее обладателями жилья стали 14 жителей областного центра.

«Наш дом после подтопления стал непригодным для проживания. Ждали мы недолго. Новой квартирой очень довольна. Нам купили ту квартиру, которую мы сами выбрали с удобной локацией и планировкой», - поделилась радостью обладательница двухкомнатной квартиры Кульшара Шахизадаева.

«Мы планируем до осени завершить все работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечить жильем всех пострадавших в регионе», - подытожил аким области.

К слову, в области более 1500 акмолинцев получили единовременные выплаты. Завершается работа по оценке имущества.

#паводки #жилье #Акмолинская область

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