В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение трамадола

Закон и Порядок
56
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Женщина призналась, что самостоятельно подделывала рецепты и приобретала препарат в аптеках

Фото ДП области

Стражи порядка задержали 71-летнюю жительницу Акмолинской области, у которой было обнаружено и изъято значительное количество препарата «Трамадол», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного  департамента полиции

Установлено, что женщина не состоит на наркологическом и психиатрическом учете. По ее словам, зависимость от сильнодействующего анальгетика возникла после того, как она начала принимать лекарство для снятия болевого синдрома вследствие перелома ноги. До этого «Трамадол» получал и принимал ее супруг, страдавший онкологическим заболеванием. Со временем у женщины сформировалась зависимость. После смерти супруга она продолжила прием препарата, самостоятельно подделывая рецепты и приобретая «Трамадол» в аптеках.

В отношении задержанной начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 296 УК РК («Незаконное хранение наркотических средств»). Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства дела.

Кроме того, в ходе ОПМ «Дәрмек» в регионе выявлены нарушения и в сфере фармацевтической деятельности. В 10 аптеках зафиксированы случаи безрецептурного отпуска лекарственных препаратов. В отношении фармацевтов составлены административные протоколы.

Всего за время проведения операции в незаконный оборот не было допущено 7,5 кг наркотических средств. Изъято из легального оборота 92 флакона и 90 таблеток сильнодействующих препаратов, 107 таблеток и ампул рецептурных лекарств, а также 27 тонн серной кислоты.

 

 

 

