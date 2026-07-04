В Акмолинской области запустили фабрику по обогащению каолина

Инвестиции

Предприятие обеспечит около 90 рабочих мест

Фото: Акимат региона

В селе Бирлестик Зерендинского района Акмолинской области введена в эксплуатацию фабрика по обогащению каолина. Новый производственный комплекс станет важным вкладом в развитие промышленности региона и позволит создать около 90 рабочих мест со средней заработной платой 650 тыс. тенге, передает Kazpravda.kz.

Проект реализован ТОО «Qazaq Kaolin» за счет частных инвестиций на базе месторождения каолинов «Алексеевское». В день открытия предприятие выпустило первую промышленную партию обогащенного каолина.

Современный производственный комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием. В перспективе предприятие намерено расширить производство и наладить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью для строительной отрасли.

«Производство организовано по современной технологии немецкой компании "AKW", обеспечивающей экологичность и практически безотходный процесс переработки. В настоящее время завершены основные строительно-монтажные работы в главном корпусе, лаборатории и отделе технического контроля. Продолжается монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, систем газоснабжения и автоматизации. Приобретено и смонтировано высокотехнологичное оборудование», - сообщили в акимате Акмолинской области.

В акимате отметили, что с начала реализации проекта добыто 120 тыс. тонн сырья. Уровень казахстанского содержания закупок составил 96%. На этапе строительства было создано 53 рабочих места, после выхода предприятия на проектную мощность их количество увеличится до 90.

Пусконаладочные работы проводились с участием зарубежных специалистов, после чего предприятие было введено в эксплуатацию в начале июля.

#Акмолинская область #завод #каолин

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