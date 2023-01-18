В Актау выясняют причины мощного взрыва на СТО

Трое мужчин попали в больницу: состояние двоих остается крайне тяжелым. По предварительной версии, на станции техобслуживания произошла целая серия взрывов – один за другим на воздух взлетели шесть газовых баллонов, еще 17 удалось вынести до детонации.

До сих пор непонятно, почему на станции техобслуживания хранились заполненные газовые баллоны. В полиции все еще ведется расследование этого дела. Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям не отрицают, что подобное скопление взрывоопасных предметов в одном месте – нарушение всех правил техники безопас­ности. Однако ответственность за это брать никто не спешит. Ведь в гаражном сообществе, где располагалось СТО, множество разных объектов предпринимательской деятельности. Запрет на их проверку действует уже несколько лет, а значит, никто не имел возможности проследить за исполнением правил техники безопасности и, как следствие, предотвратить катастрофу.

Впрочем, спасатели со своей стороны сделали максимум для того, чтобы минимизировать ущерб. Прибыв на место происшествия, обнаружив, что в боксе хранятся еще целые газовые баллоны, сотрудники ЧС ценой собственной безопас­ности стали выносить их из зоны возгорания. Если бы не самоотверженность сотрудников департамента по ЧС, говорят специалисты, огонь распространился бы на другие боксы, нанес бы еще больший урон и привел к увеличению количества жертв.

– По прибытии на место происшествия сотрудники обнаружили шесть взорванных газовых баллонов. Тушение было затруднено тем, что в боксе находились еще баллоны, и сотрудники принялись выносить их на безопасное место. Было эвакуировано 17 газовых баллонов. В ликвидации участвовали 25 сотрудников департамента по ЧС и шесть единиц техники, – проинформировал начальник управления по чрезвычайным ситуациям города Актау Жандос Кенжебаев.

На обгоревшей СТО обнаружили тело женщины. Она – работница станции. Также известно, что трое пострадавших являются гражданами Узбекистана. Самому старшему из них – 50 лет, младшему – 19. Пос­ледний и его напарник, мужчина 35 лет, вот уже нес­колько дней находятся без соз­нания под аппаратами искусственной вентиляции легких.

– Поступили без сознания. У обоих сильные ожоги, около 65% тела. В сознание они не приходили, находятся на аппарате ИВЛ. Диагностирован ожоговый шок, ожог дыхательных путей. Третий пострадавший стабильный, находится в отделении. Он получил ожог лица и верхних конечностей, – рассказывал в первый день трагедии ортопед-травматолог Мангис­тауской областной больницы Самалбек Жумагулов.

Спустя четыре дня после трагедии состояние двоих пострадавших все еще крайне тяжелое. Они по-прежнему в реанимации. Третий пациент идет на поправку, через неделю, возможно, состоится выписка, предполагают в пресс-службе областной больницы.

Своими версиями произошедшего горожане делятся в Интернете. Судя по кадрам с места ЧП, которые оказались в сети, в боксе хранились еще и юрты. Говорят, их сдавали в аренду, а баллоны шли в комплекте для поддержания теп­ла. Полицейские эту версию пока не подтверждают, но и не опровергают.