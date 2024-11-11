В Актобе простились с погибшим летчиком

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Церемония прощания с летчиком Батыром Уразымбетовым, погибшим при выполнении учебно-тренировочного полета, прошла в стенах Военного института Сил воздушной обороны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: Минобороны

В ней приняли участие руководство Сил воздушной обороны, коллектив летного вуза, родные и близкие погибшего.

«Офицер-инструктор авиационной эскадрильи Военного института Сил воздушной обороны майор Б. Уразымбетов - выпускник этого вуза. Службу проходил на различных должностях в подразделениях Сил воздушной обороны. Весной этого года принимал участие в противопаводковых мероприятиях. Добросовестное служение офицера отмечено юбилейными медалями и за выслугу лет. Майор Батыр Уразымбетов воспитывал с супругой двоих детей. Память о летчике, погибшем при исполнении воинского долга, будет жить вечно в сердцах родных и сослуживцев», - говорится в сообщении.

Напомним, 9 ноября в Актюбинской области потерпел крушение вертолет Ми-8 Военного института Сил воздушной обороны.

На борту находилось три члена экипажа, один из них скончался. Предварительная причина авиационного инцидента - техническая неисправность. По данному факту возбуждено уголовное дело.

#минобороны #гибель #летчик

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