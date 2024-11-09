Вертолет потерпел крушение в Актюбинской области

Фото: МЧС РК

Сегодня, 9 ноября в 11:40 на 112 поступило сообщение о жёсткой посадке вертолета в районе села Сарыжар Мартукского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информацию МЧС.

Воздушное судно, предположительно, принадлежит министерству обороны РК.

На место происшествия направлены силы и средства ДЧС: 5 единиц техники и 23 человека личного состава. Прибывшие на место спасатели МЧС ликвидировали возгорание.

Вертолет модели МИ-8 был с участием 3-х человек на борту. Один из них погиб. Двое пострадавших были доставлены в город Актобе на самолете ЯК-40 ВИСВО МО РК.