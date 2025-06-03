На строительство дошкольного учреждения из специального государственного фонда выделили около 8 миллиардов тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области

Фото: акимат Актюбинской области

Детсад на 300 мест возводят в микрорайоне Есет батыра. Это будет специализированное дошкольное учреждение для детей с особыми образовательными потребностями.

Здание будет необычной архитектурной формы в виде цветка, с центральным блоком и пятью двухэтажными корпусами, соединенными переходами. Общая площадь составит свыше 20 тысяч кв. м. В групповых блоках разместят помещения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, речи, а также с нарушением интеллекта.

Проектом также предусмотрены зимний сад, актовый зал, бассейн, медицинский блок, административные кабинеты и пищеблок. Строительство началось 10 апреля 2025 года. Сдать объект планируется в 2026 году.