В Алматинской области введен режим повышенной готовности к паводкоопасному периоду

По данным экстренных служб, из сел и городов вывезено свыше 3 тыс. кубометров снега, проложено около 200 км арычных сетей и каналов, на автотрассах заменено 88 водопропускных труб. Для ликвидации последствий возможного весеннего половодья подготовлено свыше 600 единиц техники, в том числе плавательных средств и мотопомп. В полную «боевую» готовность приведены свыше 1 300 сотрудников районных и городских отделов ЧС.

По оценкам специалистов, угроза паводка существует в 20 населенных пунктах области. В профилактических целях на местах осуществляются рейды, в ходе учений «Көктем-2024» была проведена очистка от мусора ряда арыков и каналов, водопропускных труб. В результате, как отметил спикер, паводковая опасность сведена к минимуму.

Впрочем, весна план покажет. Как показывает многолетняя практика, многое зависит от погодных условий и готовности самих жителей сел и городов к наступлению талых вод.