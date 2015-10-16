В Алматы частично ликвидируют спецполосы по проспекту Абая

За 4 месяца выделенная линия для общественного транспорта показала свою неэффективность, став причиной заторов на узком проспекте им. Абая. Поэтому в данный момент производится ее частичное затирание, передает Kazpravda.kz
Сообщается, что знаки и разметку убрали в местах сужения Абая – на мосту через Есентай у цирка и Театра им. Ауэзова. Движение организовано по дореформенному принципу.
Также убрали "горлышко" на пересечении с Абылай хана и Желтоксан, теперь, как и прежде, можно поворачивать налево с двух полос, а на крайней правой полосе снова может двигаться любой транспорт. А уже на следующей неделе разметку уберут и на отрезке от Тургута Озала до Брусиловского.
Однако наблюдатели отмечают, что, несмотря на это, водители уже успели привыкнуть и продолжают дальше прижиматься к левому краю.
Напомним, что бас-лайн в Алматы по проспекту Абая был введен с 15 июня от Момышулы до проспекта Достык.