В Алматы готовят штабных офицеров для миротворческих операций ООН

Фото: пресс-служба ЦМО МО РК

На базе Центра миротворческих операций Министерства обороны РК проходит международный курс «Штабные офицеры ООН». Его слушатели – казахстанские офицеры, а также военнослужащие вооруженных сил Великобритании, Германии и Китая – всего 17 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ЦМО МО РК.

Инструкторами выступают военнослужащие KAZCENT с практическим опытом подготовки персонала для миротворческих операций и прохождения службы в составе миссий ООН в странах Африки и Ближнего Востока.

Основу курса составляют учебные материалы, разработанные и рекомендуемые департаментом миротворческих операций ООН для подготовки офицеров штаба перед направлением для дальнейшего прохождения службы в составе миссии.

Руководитель курса – старший офицер управления миротворческой подготовки Центра миротворческих операций Минобороны РК подполковник Ермек Тулесов. В качестве штабного офицера он проходил службу в составе многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали.

"Штабные офицеры занимаются планированием, координацией, контролируют выполнение задач, отслеживают в реальном времени текущую ситуацию в зоне ответственности, анализируют события, готовят отчеты и предложения для командования миссии по соответствующим направлениям. На занятиях мы делимся со слушателями своим опытом, доводим до военнослужащих нюансы и сложности, с которыми сталкивается офицер штаба миссии ООН", – пояснил подполковник Тулесов.

Отметим также, что курс прошел сертификацию ООН в 2018 году и проводится уже 4-ый год. За это время KAZCENT подготовил порядка пятидесяти сертифицированных военных специалистов для работы в штабах миссий Организации Объединенных Наций.

Курс продлится до конца мая, по его завершении военнослужащие получат сертификаты ООН.