В Алматы открылась выставка, посвященная 80-летию художника Владимира Киреева

Культура
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В государственном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева открылась ретроспективная выставка Владимира Киреева «Встреча», посвящённая 80-летию художника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: МКИ

Экспозиция содержит более 50 живописных произведений – портреты и пейзажи, созданные в период с 1970-х годов по настоящее время, часть которых показывается впервые.

На протяжении профессиональной деятельности главной установкой художника было ориентирование на реализм как творческий стиль и художественный метод. Известны как камерные, так и монументальные произведения живописца, многие из которых входят в фонд ведущего художественного музея республики.



Городской пейзаж – особая тема в творчестве Киреева, где преобладает натурный подход в изображении любимых уголков Алматы. Ностальгическим настроением наполнены объекты легендарного «золотого квадрата» – Детский мир, «старая» площадь, «парк Горького».

Над портретом Абая художник работал около трех лет, завершив его в 1983 году. Уделяя внимание деталям, тщательно продумывая фон, фактуру, детали костюма, в изображении великого мыслителя Киреевым достигается высокий пафос истинно национального героя. Образы Ильяса Жансугурова, Махамбета, Абая можно отнести к безусловным достижениям портретного жанра в казахстанском искусстве.

Выставка продлится до 28 апреля 2024 года.

#культура #Алматы #выставка #художник

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