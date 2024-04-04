В Алматы открылась выставка, посвященная 80-летию художника Владимира Киреева

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Экспозиция содержит более 50 живописных произведений – портреты и пейзажи, созданные в период с 1970-х годов по настоящее время, часть которых показывается впервые.



На протяжении профессиональной деятельности главной установкой художника было ориентирование на реализм как творческий стиль и художественный метод. Известны как камерные, так и монументальные произведения живописца, многие из которых входят в фонд ведущего художественного музея республики.





Городской пейзаж – особая тема в творчестве Киреева, где преобладает натурный подход в изображении любимых уголков Алматы. Ностальгическим настроением наполнены объекты легендарного «золотого квадрата» – Детский мир, «старая» площадь, «парк Горького».



Над портретом Абая художник работал около трех лет, завершив его в 1983 году. Уделяя внимание деталям, тщательно продумывая фон, фактуру, детали костюма, в изображении великого мыслителя Киреевым достигается высокий пафос истинно национального героя. Образы Ильяса Жансугурова, Махамбета, Абая можно отнести к безусловным достижениям портретного жанра в казахстанском искусстве.

Выставка продлится до 28 апреля 2024 года.