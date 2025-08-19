В Алматы предприятия фиктивно перечисляли пенсионные для выдачи кредитов

Закон и Порядок
108

Расследуется уголовное дело

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы расследуется дело в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и других подконтрольных предприятий, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

"Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые осуществлялось оформление фиктивных пенсионных отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, при этом фактически не состоявших в трудовых отношениях. Такие действия позволяли формировать недостоверные сведения о доходах и платёжеспособности заёмщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов", - говорится в сообщении.

По данным АФМ, в качестве «вознаграждения» участники схемы получали от заёмщиков до 10% от суммы выданных средств.

В большинстве случаев получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками.

"В рамках данной преступной схемы получено 140 невозвратных займов на сумму 399 млн тенге. Преимущественно заемщиками выступали нетрудоустроенные лица и граждане с отрицательной кредитной историей. Аналогичные факты выявлены в 8 регионах страны: городах Астана, Алматы, Шымкент, области Жетісу, Абай, Мангыстауской, Жамбылской и Актюбинской областей", - говорит он.

Расследование продолжается.

#АФМ #кредиты #мошенники #пенсионные

Популярное

Все
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Два жилых массива полностью обеспечены газом
Нашим палуанам не было равных
Лучшие мергены континента собрались в Шымкенте
В поселке открылась новая школа
Заблокировали 600 сайтов
Создано спецподразделение по внедрению ИИ
Завершается хлебоуборочная страда
При поддержке фонда
Отрасль нуждается в стратегии
В аэропорту Караганды построят заправочный комплекс
Киберпреступления – как вирус: меняют форму, но сохраняют суть
Новый рубеж развития
Важная часть жизни общества
Мыслить смело, действовать достойно
За гибель шахтеров – реальные сроки
Казахстанцам вернут почти 1,6 млрд тенге за отопление
Перспективы развития параспорта
Ботай покоряет мир
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану
Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане
Определены 100 популярных казахстанских книг
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
Мертвые души и трудоустройство
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
И цвет окрашивает слово...
Условно-досрочное освобождение стало доступным для новой категории осужденных в РК
Достучаться до сердец
По принципу единой образовательной среды
EXPO-2025: туристический потенциал Астаны представили на всемирной выставке
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
Сегодня – День спорта
Уборка началась на севере страны
В Алматы отметили юбилей великого поэта и мыслителя
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Семь автомобилей забрали у должников по алиментам в Шымкенте
14 млн тенге выманили дропперы у пожилых казахстанцев
Вейпы на 6 млрд тенге изъяли в Астане
46 млн тенге задолжали 9 родителей свои детям в Атырау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]