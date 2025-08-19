Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы расследуется дело в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и других подконтрольных предприятий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

"Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые осуществлялось оформление фиктивных пенсионных отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, при этом фактически не состоявших в трудовых отношениях. Такие действия позволяли формировать недостоверные сведения о доходах и платёжеспособности заёмщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов", - говорится в сообщении.

По данным АФМ, в качестве «вознаграждения» участники схемы получали от заёмщиков до 10% от суммы выданных средств.

В большинстве случаев получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками.

"В рамках данной преступной схемы получено 140 невозвратных займов на сумму 399 млн тенге. Преимущественно заемщиками выступали нетрудоустроенные лица и граждане с отрицательной кредитной историей. Аналогичные факты выявлены в 8 регионах страны: городах Астана, Алматы, Шымкент, области Жетісу, Абай, Мангыстауской, Жамбылской и Актюбинской областей", - говорит он.

Расследование продолжается.