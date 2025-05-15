В Алматы тысячи детей с особыми потребностями получают спецуслуги
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О необходимости их поддержки на заседании Национального курултая вновь говорил Глава государства, подчеркнув, что в каждом областном центре страны нужны свои пункты реабилитации и развития особенных детей, в том числе несовершеннолетних, страдающих аутизмом. Говорилось и о том, что каждый ребенок с особыми потребностями должен иметь возможность получить полноценное образование. В связи с этим до конца года было поручено разработать новый закон, регулирующий комплексную поддержку таких детей. Речь идет о расширении инфраструктуры, совершенствовании законодательной базы.