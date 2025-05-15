О том, как обстоят дела с работой реабилитационных цент­ров в мегаполисе, нам рассказал представитель управления занятости и социальных программ акимата Алматы Ерлан Касымбеков. В городе работают девять государственных медико-социальных учреждений и 14 организаций неправительственного сектора, предоставляющих услуги по государственному социальному заказу. Они оказывают помощь детям с психоневрологическими патологиями, нарушениями опорно-двигательного аппарата от полутора до 18 лет. Форматы ­работы включают полустацио­нар, стационар в условиях на дому.

По словам специалиста, с первых дней жизни каждый ребенок находится на учете в поликлинике по месту жительства. При выявлении отклонений в здоровье оформляется справка об инвалидности и составляется индивидуальная программа реабилитации, в которой прописаны конкретные виды необходимой помощи. Решение о направлении на тот или иной вид реабилитации принимает специальная комиссия при департаменте труда и социальной защиты населения.

Особое внимание уделяется прозрачности системы: информация об учреждениях, наличии мест и видах услуг открыта на специальном интернет-портале. Родители подают заявки через ЦОНы в электронном виде, а затем документы рассматриваются профильной комиссией, в которую входят юристы, специалисты отдела равных возможностей и представители медико-социальных учреждений. Индивидуальная программа реабилитации четко прописывает диагноз и необходимую адресную помощь.

Семья может выбрать между государственным центром и неправительственной организацией. Все 14 НПО работают при поддержке государства и финансируются из местного бюджета. При этом исключены случаи, когда помощь получают одни и те же лица год за годом: каждый лот в системе НПО рассчитан на 12 месяцев, и при несоответствии стандартам организация может не получить заказ в следующем году. Стоит отметить, что в начале 2025-го руководство акима­та при поддержке депутатов мас­лихата приняло решение о повышении заработной платы всем социаль­ным работникам, а также техническому персоналу подведомственных управлению госучреждений. Данная мера направлена на повышение статуса профессии и сдерживание оттока специалистов из этой сложной, но важной сферы. Напомним, что на сегодня ощущается дефицит врачей-реабилитологов, в частности при диагнозе ДЦП, а также соцработников, способных взаимодействовать с детьми с аутизмом.

Представитель управления напомнил, что с 1 января 2025 года все организации, предоставляющие медико-социальные услуги, будут обязаны иметь лицензию вне зависимости от формы собственности. Это еще один шаг к повышению качества и прозрачности оказываемой помощи. Также в Медеуском районе Алматы запланировано строительство современного реабилитационного центра на 150 мест. Объект разместится на участке площадью 2,5 га и станет многофункциональным хабом для особенных детей и их семей. Новый центр позволит разгрузить действующие учреждения и обеспечит равный доступ к услугам для жителей города.

Сфера медико-социальной реабилитации находится в ­приоритеном внимании влас­тей, депутатов и общественнос­ти мегаполиса. Алматы сегодня – это не только деловой центр страны, но и город, в котором выстраивается доброжелательная и профессиональная система поддержки самых уязвимых граждан.

– В этой сфере невозможно работать без эмпатии, – подчеркивает Ерлан Касымбеков. – Каждый день мы сталкиваемся с личными историями, с болью и надеждой. Часто нам приходится быть не только специалис­тами, но и психотерапевтами.