В Алматы у Дома-музея Ахмета Байтурсынулы высадили цветы

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Айгуль Турысбекова

В экологической акции приняли участие известный поэт, лауреат Государственной премии РК Улугбек Есдау­лет, популярный актер Байгали Есенали, сыгравший роль Ахмета Байтурсынулы­ в телесериале «Ұлт ұстазы», певец, композитор Кадыргали Кобентай и другие деятели культуры.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Их примеру последовали магистранты КазНУ им. аль-Фараби, студенты КазНПУ­ им. Абая и учащиеся школы, проходящие стажировку в учебном центре «Ахметтану».

Посадка цветов сопровождалась музыкальной программой: участников акции вдохновляли юная кюйши Толганай Касенова, а также певица и блогер Дильназ Бердалиева. Директор Объединения музеев Алматы Ляззат Сагындыкова поблагодарила всех участников, а руководитель Дома-музея, ученый-ахметовед Райхан Имаханбет подарила им книги писателя Дидара Амантая «Ахмет Байтұрсынұлы: тіл мұраты, болмыс философиясы», а также свое авторское издание «Ғасыр саңлағы».

Напомним, 8 апреля стартовала кампания «Алматы – наш общий дом». Каждый житель может внести свой вклад в развитие и благоустройство города.

#Алматы #акимат #акция #экология #цветы

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