В Алматы вручили национальную кинопремию "Кулагер-2019"

Культура
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Фото предоставлено источником
В Алматы вручили ежегодную национальную кинематографическую премию "Кулагер-2019", учредителем которой является Союз кинематографистов Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АО "Казахфильм".    

Лучшим фильмом был признан "Тренинг личностного роста" Фархата Шарипова. Получая премию из рук председателя Союза кинематографистов РК Ермека Турсуова, Фархат Шарипов отметил, что ровно 10 лет назад он получил первую премию "Кулагер" за свою дебютную работу – молодежную ленту "Сказ о розовом зайце". 

Стоит отметить, что актер Ержан Тусупов, сыгравший главную роль в фильме "Тренинг личностного роста", получил за эту работу "Кулагер" – в номинации "Лучшая мужская роль".

Лучшей актрисой за свою роль в фильме "Композитор" была названа Аружан Джазильбекова.

Премия "Лучший режиссер" досталась Адильхану Ержанову за картину "Черный, черный человек", которая в этом году получила престижную международную награду – премию Asia Pacific Screen Awards-2019.

Статуэтки вручили нескольким известным казахстанским кинематографистам: Тасболату Мерекенову (лучший продюсер, фильм "Жаксылык"), Николаю Раисову (лучший сценарий, документальный фильм "60 дней войны"), Александру Рубанову (лучший оператор, документальные фильмы "Беркутчи" и "Адай жылқысы"), режиссеру Нургельды Садыгулову (лучший дебют, фильм "Балуан Шолақ"), художнику-постановщику Владимиру Арыскину (за вклад в казахское кино).

В номинации "Лучший документальный фильм" победу одержала картина "Серке Кожамкулов. Играть по-настоящему" режиссера Алексея Каменского.

"Лучшим анимационным фильмом" по мнению Союза кинематографистов РК стал "Күлтегін" режиссера Адая Абельдинова.

За свою культовую картину "Игла" Рашид Нугманов получил премию "Фильм-легенда". Получая статуэтку режиссер отметил, что это первый приз, который он получил на родине.

Премию "Кулагер" также получили: Ренат Гайсин (Лучший композитор, историческая картина "Томирис"), Жайдарбек Кунгужинов (Лучший каскадер), Олег Борецкий (Лучший кинокритик).

Напомни, премия "Кулагер" была учреждена в 2007 г. Союзом кинематографистов Казахстана с целью оценки качественного уровня развития национального кинематографа.








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