В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео

26-летний мужчина развернул непристойный бизнес в элитном районе Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на polisia.kz.

В Алматы прошла спецоперация по задержанию наркосбытчика и содержателя порностудии.

Все началось с оперативной разработки, которая привела сотрудников подразделения по противодействию наркопреступности в один из ночных клубов Алматы.

В поле зрения попал 20-летний казахстанец, который работал в клубе барменом. При личном досмотре у подозреваемого изъят сверток с синтетическим наркотиком, который он пытался продать клиенту. Сделка не состоялась.

Согласно заключению экспертизы, вещество является аналогом психотропного вещества меткатинон – 4-метилметкатинон (мефедрон).

Одновременно оперативные и специальные мероприятия были проведены и в отношении одного из постоянных посетителей этого клуба – 26-летнего казахстанца.

Когда полицейский нагрянули к нему домой с обыском стало понятно, что обычная квартира в жилом доме является притоном для наркоманов.

«Там были задержаны 6 человек. Их личности сейчас проверяются», – рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Как выяснилось, содержатель притона к тому же является основателем порностудии. Расположена она в элитном микрорайоне Алматы. Трудились в ней две «актрисы» 18 и 22 лет.

«По оперативным данным, они – наркозависимые, зельем их снабжал гражданин М. Webcam-студию, откуда транслируется видео порнографического содержания, предприимчивый мужчина создал несколько месяцев назад. В настоящее время решается вопрос о квалификации его деяний по ст.311 УК РК. Основное уголовное дело зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по ст.297 ч.1 УК РК, – сообщил Алмагамбетов.