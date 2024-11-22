В Астане чествовали чемпионов Кубка мира по рукопашному бою

В столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова завершились финальные поединки Кубкамира по рукопашному бою на призы министра обороны

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В церемонии закрытия мирового первенства приняли участие руководство Министерства обороны, министры спорта и туризма Ербол Мырзабосынов, юстиции – Азамат Ескараев, по чрезвычайным ситуациям – Чингис Аринов, председатель Агентства РК по противодействию коррупции Асхат Жумагали, заслуженные деятели Казахстана, известные спортсмены и ветераны Вооруженных сил.

Высокую оценку организации Кубка мира дал президент Международной федерации рукопашного боя Сергей Астахов.

Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков поблагодарил судей за честную, объективную и беспристрастную оценку каждого спортсмена. Он также выразил признательность президенту Международной федерации рукопашного боя Сергею Астахову за вклад в развитие рукопашного боя.

– Своей волей к победе, мастерским владением приемами рукопашного боя вы доказали, что являетесь одними из лучших среди спортсменов мира и, несомненно, заслуживаете самых высоких похвал.Отдельное восхищение вызывали поединки среди женщин. Уверен, что у всех участников соревнований имеется прочный потенциал для будущих побед, – сказал, обращаясь к участникам соревнований, министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Выступления 200 сильнейших бойцов из 15 стран мира были организованы по десяти весовым категориям среди мужчин и семи – среди женщин.

По итогам состязаний в командном зачете «золото» завоевали бойцы из Узбекистана. Серебряным призером стала команда Казахстана, бронзовым – Беларуси.

В индивидуальном зачете у мужчин чемпионами стали бойцы Гийосиддин Джамолидинов (57 кг), Олимжон Нормуродов (67 кг), Азизхон Абдуллаев (73 кг) и Асадбек Хикматов (80 кг) из Узбекистана. В весовых категориях 62, 88 и 97 кг победили - спортсмены Казахстана Айдын Нуриддинов, Бекзат Актанов и Мейрамбек Алматов.

В абсолютной легкой весовой категории 73 кг лучшим стал Юрий Бондарев из Беларуси, в абсолютной весовой категории 73+ кг – казахстанец Асылбек Смаилов, 97+ кг – узбекский боец Ильёс Камилов.

Золотые медали в поединках завоевали узбекские спортсменки Севара Садуллаева (48 кг), Сарвинозхон Облоназарова (58 кг), Хилола Ботирова (64 кг), Нилуфар Полвонова (70 кг) и в абсолютной весовой категории 70 + кг Умида Абдулаева.

В весовой категории 53 кг чемпионкой стала казахстанская спортсменка Эмилия Ларионова, а в абсолютной весовой категории 58 + кг - ее соотечественница Талшын Жуматаева.

Чемпионы и призеры турнира были награждены кубками и призами министра обороны Казахстана.